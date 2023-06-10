Переход Коне в "Ливерпуль" очень маловероятен

Переход полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне в "Ливерпуль" очень маловероятен.

Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил центр поля Алексисом Макаллистером, но ожидается, что он будет не единственным новичком "красных" среди полузащитников.



В последние недели в "Ливерпуль" активно сватали Коне, и Sky Sport Germany может подтвердить, что со стороны мерсисайдского клуба существует определенный интерес к 22-летнему французу.



Однако на данной стадии Коне не является целью для "Ливерпуля", который сосредоточен на других полузащитниках.



При этом "Боруссия" открыта к продаже Коне этим летом, но хочет получить свыше 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) в качестве компенсации.