Переход Коне в "Ливерпуль" очень маловероятен

Ману Коне Переход полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне в "Ливерпуль" очень маловероятен.

Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил центр поля Алексисом Макаллистером, но ожидается, что он будет не единственным новичком "красных" среди полузащитников.

В последние недели в "Ливерпуль" активно сватали Коне, и Sky Sport Germany может подтвердить, что со стороны мерсисайдского клуба существует определенный интерес к 22-летнему французу.

Однако на данной стадии Коне не является целью для "Ливерпуля", который сосредоточен на других полузащитниках.

При этом "Боруссия" открыта к продаже Коне этим летом, но хочет получить свыше 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) в качестве компенсации.


Метки Боруссия, Коне, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2023 22:00

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