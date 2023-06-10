Тилеманс направляется в "Астон Виллу"

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс согласовал свой переход в "Астон Виллу" в качестве свободного агента.

Тилеманс еще в конце мая подтвердил, что покидает вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер", который он представлял с января 2019.



За три с половиной сезона на "Кинг Пауэр" Тилеманс сыграл 195 матчей, забив 28 мячей и отдав 26 результативных передач во всех соревнованиях. Юри стал автором победного для "лис" гола в финале Кубка Англии против "Челси" в 2021 году.



Всем прочим вариантам Тилеманс предпочел "Виллу", которая в субботу вечером объявила о достигнутой договоренности с 26-летним бельгийцем.



А talkSPORT добавляет, что целью главного тренеры "Виллы" Унаи Эмери является еще один свободный агент. Речь о покидающем "Ливерпуль" полузащитнике Алексе Окслейд-Чемберлене.