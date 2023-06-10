Холанд чувствует, что "Сити" не хватало игрока вроде него

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что он испытывал разочарование, наблюдая за упускаемыми "горожанами" моментами в прошлом сезоне.

Холанд выдающимся образом провел свой дебютный сезон за "Сити" и в преддверии финала Лиги Чемпионов может похвастать 52 голами в 52 матчах.



Холанд признается, что долгое время следил за "Сити", и Эрлинг чувствует, что "горожанам" не хватало игрока вроде него.



"Когда я переходил, то знал, что эта команда была очень успешна. Я наблюдал за "Сити" так давно, как могу вспомнить".



"В предыдущем году они забили 100 голов, поэтому я знал, что смогу забивать в "Сити", но, конечно, я не ожидал, что буду забивать так много голов".



"В прошлом сезоне я много раз видел, как они делают передачи в штрафную, а там никого нет. Я представлял себя там и думал, что я бы забил".



"Я думал об этом, когда переходил сюда. Я не тот, кто создает моменты, но у меня есть своя роль в команде. Вот и все — моя работа в том, чтобы помогать команде отправлять мяч в сетку", — цитирует Холанда talkSPORT.