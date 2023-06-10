"Вест Хэм" нацелен на Палинью

"Вест Хэм" может приобрести полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью на замену своему капитану Деклану Райсу.

"Вест Хэм" уже не надеется предотвратить уход Райса из клуба этим летом. Как сказал президент "молотобойцев" Дэвид Салливан, он обещал отпустить Деклана на повышение.



В данный момент "Вест Хэм" сосредоточен на поисках замены для Райса, и таким игроком для команды Дэвида Мойеса может стать 27-летний Палинья, утверждает talkSPORT.



Палинья только прошлым летом присоединился к "Фулхэму" из "Спортинга" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов. Португалец утвердился ключевым игроком "дачников", которые комфортно финишировали на 10-м месте в Премьер-Лиге.



Помимо Палиньи, в шорт-лист "Вест Хэм" из полузащитников также входят Матеуш Нунеш и Рубен Невеш из "Вулверхэмптона".