Смит-Роу может войти в сделку по Райсу

"Вест Хэм" готов потребовать включить полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу в сделку по переходу своего капитана Деклана Райса в противоположном направлении.

Райс является целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно, и "канониры" уверены в приобретении Деклана, несмотря на интерес к нему со стороны других клубов.



В то же время, как утверждает The Sun, со стороны "Вест Хэма" существует встречный интерес к Смит-Роу, который из-за проблем со здоровьем почти не играл в этом сезоне.



Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес является большим поклонником таланта Смит-Роу и готов поманить 22-летнего англичанина регулярной игровой практикой, на которую он едва ли может рассчитывать в "Арсенале".