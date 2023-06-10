Аль-Хелаифи заявил, что не участвует в процессе продажи МЮ
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи опроверг слухи о своей роли в процессе продажи "Манчестер Юнайтед".
На днях в прессе появились слухи, что семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", через Аль-Хелаифи попросило шейха Джассима улучшить свое предложение о покупке клуба с "Олд Траффорд".
Аль-Хелаифи не отрицает контакт с Глэйзерами, но уверяет, что никаким посредником для своего соотечественника он не является.
"ПСЖ — мой клуб, он в моем сердце, и я не имею никакого отношения к "Манчестер Юнайтед".
"Мне смешно от этого. Я катарец, верно? Если люди спрашивают мое мнение, я буду им говорить. И они спрашивают".
"Я готов поговорить обо всем, не только насчет "Манчестер Юнайтед". Я даю ответ, исходя из своего опыта. Вот и все", — цитирует Аль-Хелаифи BBC.
10.06.2023 17:00
Просмотров: 48
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: