Аль-Хелаифи заявил, что не участвует в процессе продажи МЮ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи опроверг слухи о своей роли в процессе продажи "Манчестер Юнайтед".

На днях в прессе появились слухи, что семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", через Аль-Хелаифи попросило шейха Джассима улучшить свое предложение о покупке клуба с "Олд Траффорд".



Аль-Хелаифи не отрицает контакт с Глэйзерами, но уверяет, что никаким посредником для своего соотечественника он не является.



"ПСЖ — мой клуб, он в моем сердце, и я не имею никакого отношения к "Манчестер Юнайтед".



"Мне смешно от этого. Я катарец, верно? Если люди спрашивают мое мнение, я буду им говорить. И они спрашивают".



"Я готов поговорить обо всем, не только насчет "Манчестер Юнайтед". Я даю ответ, исходя из своего опыта. Вот и все", — цитирует Аль-Хелаифи BBC.