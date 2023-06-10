Шейх Мансур посетит матч "Сити" впервые за 13 лет

Шейх Мансур Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур впервые за почти 13 лет посетит матч своего клуба.

Как сообщает The Athletic, шейх Мансур отправился в Стамбул, чтобы понаблюдать за тем, как "Сити" сразится с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.

С момента покупки "Сити" в 2008 году шейх Мансур посетил лишь один официальный матч "горожан". То был домашний поединок с "Ливерпулем" в августе 2010.

Еще дважды шейх Мансур, который является вице-президентом ОАЭ и братом президента ОАЭ Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна, присутствовал на товарищеских матчах "Сити".

Добавим, в субботу вечером "Сити" может впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов и стать второй английской командой, сумевшей сделать требл в течение одного сезона.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, шейх Мансур

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2023 16:00

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