Шейх Мансур посетит матч "Сити" впервые за 13 лет

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур впервые за почти 13 лет посетит матч своего клуба.

Как сообщает The Athletic, шейх Мансур отправился в Стамбул, чтобы понаблюдать за тем, как "Сити" сразится с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.



С момента покупки "Сити" в 2008 году шейх Мансур посетил лишь один официальный матч "горожан". То был домашний поединок с "Ливерпулем" в августе 2010.



Еще дважды шейх Мансур, который является вице-президентом ОАЭ и братом президента ОАЭ Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна, присутствовал на товарищеских матчах "Сити".



Добавим, в субботу вечером "Сити" может впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов и стать второй английской командой, сумевшей сделать требл в течение одного сезона.