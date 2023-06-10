Гвардиола назвал трофей Лиги Чемпионов "мечтой" и "одержимостью"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что перый для "горожан" трофей Лиги Чемпионов является его "мечтой" и "одержимостью".

В субботу вечером "Сити" постарается впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов, сразившись с "Интером" в финале.

Гвардиола надеется, что в этот вечер он исполнит то, о чем так долго мечтал. В то же время Хосеп с большим уважением относится к сопернику.

"Это мечта, да. Она должна ей быть. Чтобы добиваться чего-нибудь, ты всегда должен обладать одержимостью или желанием правильного уровня. Одержимость сделать это является позитивной вещью, но, конечно, это и мечта".

"Мы знаем, насколько это важно. Я не контролирую мнения людей насчет этого, я просто сосредоточен на том, что нам нужно сделать. Я видел матчи "Интера", и мы постараемся сыграть в свою игру. Все решится в одном матче, и команда, которая лучше себя проявит в течение 95 минут, одержит победу".

"Интер" превосходит нас в плане истории в этом соревновании, а мы являемся фаворитами на победу в матче, но важно лишь то, чтобы в 10 вечера по стамбульскому времени мы сыграли как можно лучше, и это может сделать разницу", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.06.2023 15:08 # gerrard08
    Ясен хер, миллиард потратил и уже лет 10 не может победить в лч.

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  2. tyhonovecky 10.06.2023 15:02 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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