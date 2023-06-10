"Арсенал" согласовал новый контракт с Салиба до 2027 года
"Арсенал" согласовал новый четырехлетний контракт с защитником Вильямом Салиба.
Проведя три предыдущих сезона на родине во Франции на правах аренды, Салиба только в этой кампании дебютировал за "Арсенал" и сразу же утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.
Надежная игра связки Салиба и Габриэля Магальяэса в центре обороны стала ключом к тому, что почти весь сезон "Арсенал" провел во главе Премьер-Лиги. Спад "канониров" в концовке случился как раз после травмы спины Вильяма.
В предыдущие недели ходили слухи, что Салиба может покинуть "Арсенал" этим летом, потому что его действующий контракт истекает уже через 12 месяцев. Среди претендентов на Вильяма пресса называла "Реал", "Милан" и ПСЖ.
Однако ни продажа Салиба этим летом, ни его уход свободным агентом через год "Арсеналу" не грозит. Как стало известно The Athletic, 22-летний француз согласился продлить свое пребывание на "Эмирейтс" до 2027 года, и в ближайшее время сделка будет заключена.
Добавим, до своей травмы Салиба сыграл 27 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях. "Канониры" упустили титул, но при этом вернулись в Лигу Чемпионов после нескольких лет перерыва.
10.06.2023 14:00
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Хуйня хрустальная, еще и выебывался
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