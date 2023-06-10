"Арсенал" согласовал новый контракт с Салиба до 2027 года

"Арсенал" согласовал новый четырехлетний контракт с защитником Вильямом Салиба.

Проведя три предыдущих сезона на родине во Франции на правах аренды, Салиба только в этой кампании дебютировал за "Арсенал" и сразу же утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.



Надежная игра связки Салиба и Габриэля Магальяэса в центре обороны стала ключом к тому, что почти весь сезон "Арсенал" провел во главе Премьер-Лиги. Спад "канониров" в концовке случился как раз после травмы спины Вильяма.



В предыдущие недели ходили слухи, что Салиба может покинуть "Арсенал" этим летом, потому что его действующий контракт истекает уже через 12 месяцев. Среди претендентов на Вильяма пресса называла "Реал", "Милан" и ПСЖ.



Однако ни продажа Салиба этим летом, ни его уход свободным агентом через год "Арсеналу" не грозит. Как стало известно The Athletic, 22-летний француз согласился продлить свое пребывание на "Эмирейтс" до 2027 года, и в ближайшее время сделка будет заключена.



Добавим, до своей травмы Салиба сыграл 27 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях. "Канониры" упустили титул, но при этом вернулись в Лигу Чемпионов после нескольких лет перерыва.