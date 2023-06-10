Мойес продолжит тренировать "Вест Хэм"

Дэвид Мойес останется на посту главного тренера "Вест Хэма" на следующий сезон.

Накануне у Мойеса состоялся разговор с президентом "Вест Хэма" Дэвидом Салливаном, и Sky Sports ожидает, что теперь шотландский специалист останется на своем посту.



В этом сезоне "Вест Хэм" довольно неубедительно выступил в Премьер-Лиге, но в концовке заметно прибавил и смог выиграть Лигу Конференций, завоевав свой первый трофей за 43 года.



Отметим, что у Мойеса, которого недавно связывали с переходом в "Селтик", остается еще один год по контракту.



Помимо будущего Мойеса, два Дэвида обсудили и трансферные планы "Вест Хэма". "Молотобойцы" ожидают ухода своего капитана Деклана Райса, поиск замены для которого уже идет.