Мойес продолжит тренировать "Вест Хэм"
Дэвид Мойес останется на посту главного тренера "Вест Хэма" на следующий сезон.
Накануне у Мойеса состоялся разговор с президентом "Вест Хэма" Дэвидом Салливаном, и Sky Sports ожидает, что теперь шотландский специалист останется на своем посту.
В этом сезоне "Вест Хэм" довольно неубедительно выступил в Премьер-Лиге, но в концовке заметно прибавил и смог выиграть Лигу Конференций, завоевав свой первый трофей за 43 года.
Отметим, что у Мойеса, которого недавно связывали с переходом в "Селтик", остается еще один год по контракту.
Помимо будущего Мойеса, два Дэвида обсудили и трансферные планы "Вест Хэма". "Молотобойцы" ожидают ухода своего капитана Деклана Райса, поиск замены для которого уже идет.
10.06.2023 13:00
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Ну, нужно отдать ему должное: сделал ВХ второй командой Лондона. После Челсей, офк.
Напоминаю:
Траты Вест Хема и Арсенала за последние пять лет:
22/23 ВХ:?194.00m Арсенал:?192.36m
21/22 ВХ:?74.50m Арсенал:?167.40m
20/21 ВХ:?54.70m Арсенал:?86.00m
19/20 ВХ:?119.80m Арсенал:?160.80m
18/19 ВХ:?100.90m Арсенал:?80.15m
Итог: Вх - 1 еврокубок
Арсенал: самое позорное слитие чемпионства в истории (ладно, дортмунд может потягаться).
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ФАРТАНУЛО ПОСОНУ. НО ТЕПЕРЬ БЕЗ РАЙСОВ ТОЛЬКО В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ
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