Мойес продолжит тренировать "Вест Хэм"

Дэвид Мойес Дэвид Мойес останется на посту главного тренера "Вест Хэма" на следующий сезон.

Накануне у Мойеса состоялся разговор с президентом "Вест Хэма" Дэвидом Салливаном, и Sky Sports ожидает, что теперь шотландский специалист останется на своем посту.

В этом сезоне "Вест Хэм" довольно неубедительно выступил в Премьер-Лиге, но в концовке заметно прибавил и смог выиграть Лигу Конференций, завоевав свой первый трофей за 43 года.

Отметим, что у Мойеса, которого недавно связывали с переходом в "Селтик", остается еще один год по контракту.

Помимо будущего Мойеса, два Дэвида обсудили и трансферные планы "Вест Хэма". "Молотобойцы" ожидают ухода своего капитана Деклана Райса, поиск замены для которого уже идет.


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2023 13:00

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  1. hachidlo 10.06.2023 13:08 # hachidlo
    Ну, нужно отдать ему должное: сделал ВХ второй командой Лондона. После Челсей, офк.

    Напоминаю:

    Траты Вест Хема и Арсенала за последние пять лет:


    22/23 ВХ:?194.00m Арсенал:?192.36m
    21/22 ВХ:?74.50m Арсенал:?167.40m
    20/21 ВХ:?54.70m Арсенал:?86.00m
    19/20 ВХ:?119.80m Арсенал:?160.80m
    18/19 ВХ:?100.90m Арсенал:?80.15m

    Итог: Вх - 1 еврокубок
    Арсенал: самое позорное слитие чемпионства в истории (ладно, дортмунд может потягаться).

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  2. closer 10.06.2023 13:03 # closer
    ФАРТАНУЛО ПОСОНУ. НО ТЕПЕРЬ БЕЗ РАЙСОВ ТОЛЬКО В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ

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