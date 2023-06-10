"Фулхэм" хочет Демарая Грея
"Фулхэм" заинтересован в приобретении вингера "Эвертона" Демарая Грея этим летом.
Грей интересен и ряду других клубов, но "Фулхэм", как сообщает Sky Sports, уже сделал свой запрос насчет Демаря.
В данный момент Грей приближается к заключительному году по своему контракту с "Эвертоном", которому, правда, принадлежит опция продления на 12 месяцев.
Пока что на "Гудисон Парк" нет ясности насчет будущего Грея, который в 2021 году был куплен у "Байера" всего за 1.7 млн. фунтов.
В завершившемся сезоне 26-летний англичанин забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 36 матчах за "ирисок" во всех соревнованиях.
10.06.2023 12:00
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