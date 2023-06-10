Йорк уверен, что Постекоглу будет успешен в "Тоттенхэме"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" Дуайт Йорк выразил свою поддержку новоиспеченному главному тренеру "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.

Оформив с "Селтиком" требл в этом сезоне, Постекоглу перешел на работу "Тоттенхэм", чьи болельщики очень осторожно отнеслись к назначению 57-летнего австралийца.



Однако Йорк ожидает, что Постекоглу будет успешен на новом месте работы и проявит себя в английской Премьер-Лиге.



"Он хорошо себя проявил в Шотландии. Знаю, поскольку он так успешен, люди будут пытаться принижать уровень команд из Шотландии".



"Но в конце концов ты можешь победить только те команды, которые перед тобой. И ему удавалось делать это стабильно".



"Он проделал выдающуюся работу. Он возглавил "Селтик", который является одной из двух крупнейших команд в Шотландии. Когда ты отправляешься в одну из двух лучших команд в Шотландии, у тебя всегда есть потенциал по завоеванию трофеев".



"Он всегда был нацелен на требл. Такого рода сценарий является нормой для "Селтика" или "Рейнджерс".



"Мы видели, как требл делал Брендан Роджерс, как требл делал Нил Леннон. Это великолепное достижение".



"Каждый тренер в идеале хотел бы трудиться в лучшей лиге, и лучшая лига — это Премьер-Лига. Я не удивлен, что "Тоттенхэм" его захотел".



"Когда он только взялся за работу в "Селтике", он был не так известен. Он отправился из Австралии в Японию, затем из Японии в Шотландию, получив работу в "Селтике".



"Когда ты успешен, не имеет значения, в какой лиге ты трудишься, на каком уровне соревнуешься", — сообщил Йорк Daily Mail.