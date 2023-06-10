Дисаси и Хейлунд хотят в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" узнал, что защитник "Монако" Аксель Дисаси и нападающий "Аталанты" Расмус Хейлуд хотят перейти к "красным дьяволам".

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг имеет большим планы по укреплению состава своей команды этим летом, несмотря на неопределенность с продажей клуба.



Приоритетная задача для Тен Хага — это приглашение нападающего, и Хейлунд занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед".



По информации Daily Mirror, оцениваемый в 43 миллиона фунтов Хейлунд уже выразил желание присоединится к "Юнайтед". Сейчас 20-летний датчанин ждет, когда "дьяволы" оформят свой интерес в официальное предложение о покупке.



Хочет перебраться в "Юнайтед" и 25-летний Дисаси, который, как и Ким Мин Джэ из "Наполи", рассматривается "дьяволами" для укрепления центра обороны.