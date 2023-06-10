Пулишич получил зеленый свет от "Челси" на поиск нового клуба

"Челси" разрешил своему вингеру Кристиану Пулишичу покинуть клуб в это трансферное окно.

В сезоне 2022/23 Пулишич отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Кристиан проигрывал конкуренцию другим вингерам, а также провел два месяца в лазарете с травмой колена.



Пулишич недоволен своей ситуацией и уже получил зеленый свет от боссов "Челси" на поиск нового клуба, причем в приоритете у Кристиана — постоянный трансфер, а не аренда.



Интерес к Пулишичу уже проявил "Милан". Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, заполучить 24-летнего игрока сборной США хотят еще три других клуба.



Добавим, что в данный момент "Милан" также ведет переговоры о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика.