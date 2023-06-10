"Аль-Ахли" готовит предложение Махрезу

"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии готов предложить вингеру "Манчестер Сити" Рияду Махрезу контракт стоимостью 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

По информации ESPN, на текущей неделе в Лондоне побывала делегация "Аль-Ахли" во главе с президентом саудовского клуба Валидом Муаатом.



Саудиты встретились с представителями целого ряда игроков, включая Махреза, которому был предложен на рассмотрение двухлетний контракт стоимостью 50 млн. евро (43 млн. фунтов) в год плюс бонусы.



В данный момент у Рияда остается еще два года по контракту с "Сити", однако 32-летний алжирец испытывает разочарование насчет дефицита игровых минут в этом сезоне.



Махрез далеко не всегда выходит в стартовом составе, особенно в матчах плей-офф Лиги Чемпионов, но все равно забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 47 поединках этого сезона.