49ers Enterprises становится единоличным владельцем "Лидса"

Компания 49ers Enterprises согласовала выкуп "Лидса", несмотря на вылет клуба из Премьер-Лиги.

49ers Enterprises, которой принадлежит команда Национальной футбольной Лиги (NFL) "Сан-Франциско Форти Найнерс", впервые стала акционером "Лидса" в 2018 году, купив долю в 15%.



В 2021 американская инвестиционная компания нарастила свою долю до 44%, а сейчас договорилась о выкупе оставшихся 56% у президента "Лидса" Андреа Радриццани.



Сделка будет оформлена после одобрения со стороны Футбольной Лиги, которой предстоит изучить около 60 индивидуальных инвесторов, контролирующих 49ers Enterprises, отмечает The Guardian.



Если бы "Лидс" остался в Премьер-Лиге по итогам сезона 2022/23, то оценочная стоимость клуба для этой сделки составляла бы около 400 млн. фунтов, а так — только 170 млн. фунтов.



Добавим, в данный момент клуб с "Элланд Роуд" все еще находится без главного тренера и спортивного директора, а в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.