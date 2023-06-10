Анонс финала Лиги Чемпионов

В субботу вечером "Сити" сразится с "Интером", чтобы попытаться впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов и оформить требл.

Ранее в этом сезоне выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии, сейчас "Сити" стоит на пороге повторения уникального достижения "Манчестер Юнайтед" в кампании 1998/99.



Два года назад "Сити" уже играл в финале Лиги Чемпионов, но тогда уступил заветный трофей "Челси".



"Нам нужно найти способ выиграть этот трофей в первый раз. Если мы сделаем это, это будет невероятное достижение для игроков, клуба и фанатов", — заявил плеймейкер "горожан" Кевин Де Брюйне.



"Сити" подходит к финалу в отличной форме, проиграв только один из 26 последних матчей во всех соревнованиях. А в Лиге Чемпионов "горожане" и вовсе не знают поражений в этой кампании, выиграв семь из своих 12 поединков.



Однако "Интер" нельзя недооценивать. Команда Симоне Индзаги отлично обороняется, а впереди обладает Лаутаро Мартинесом, забившим 28 голов и отдавшим 11 результативных передач в 58 матчах этого сезона, а также бывшими нападающими Премьер-Лиги в лице Эдина Джеко и Ромелу Лукаку.



"Это мой самый важный матч за все время, но я верю, что точно так же для всех наших игроков, потому что у нас есть игроки вроде Джеко и Онана, которые достигали полуфинала. Это награда за все наши старания в этом длинном, тяжелом году", — заявил Индзаги.



- Прежде "Сити" и "Интер" еще никогда не встречались в официальных матчах.



- Прежде английская и итальянская команды играли в финале Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов четырежды. Все четыре раза со стороны Англии был "Ливерпуль", победив "Рому" в 1984 и "Милан" в 2005, но уступив "Ювентусу" в 1985 и "Милану" в 2007.



- Это будет только третий европейский финал в истории "Сити" — после победы над "Гурник Забже" в Кубке обладателей кубков в 1970 и поражения от "Челси" в Лиге Чемпионов в 2021.



- А для "Интера" это будет 11-й европейский финал — больше среди итальянских команд только у "Ювентуса" (16) и "Милана" (14).



- В своем предыдущем европейском финале "Интер" был бит "Севильей" в Лиге Европы в сезоне 2019/20.



- "Сити" может стать четвертой английской командой, выигравшей Лигу Чемпионов. Прежде это удавалось "Манчестер Юнайтед" (1999, 2008), "Ливерпулю" (2005, 2019) и "Челси" (2012, 2021).



- Интер" — только четвертая команда, стартовавшая в Лиге Чемпионов с поражения и достигшая финала. Все три предыдущих проигрывали в финале: "Милан" в 1994/95, "Бавария" в 1998/99 и "Тоттенхэм" в 2018/19.



- Симоне Индзаги из "Интера" станет шестым итальянским тренером в финале Лиги Чемпионов — после Анчелотти, Капелло, Липпи, Ди Маттео и Аллегри.



- Для Хосепа Гвардиолы это будет четвертый финал Лиги Чемпионов в тренерской карьере — только у Карло Анчелотти их больше (5).



- "Интер" не пропускал в восьми из 12 матчей этого розыгрыша Лиги Чемпионов, включая пять из шести в плей-офф.



- Полузащитник "Сити" Джек Грилиш создал 35 голевых моментов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше всех.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 12 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, что является повторением рекорда для игроков английских команд.



- Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку совершал результативное действие в каждом из раундов плей-офф этого розыгрыша Лиги Чемпионов, хотя суммарно сыграл 144 минуты, включая групповой этап.



"Сити" не имеет кадровых проблем. Защитник Кайл Уолкер пропустил открытую тренировку на неделе, но его проблемы незначительны.



Лига Чемпионов.Финал

"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия)

Стамбул. Олимпийский стадион Ататюрка. 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз