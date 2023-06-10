"Арсенал" следит за Хаверцем

Кай Хаверц "Арсенал" наблюдает за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Кая Хаверца.

Сейчас у Хаверца остается только два года по контракту, и боссы "Челси" хотят принять решение насчет будущего Кая — тем или иным образом.

По информации The Telegraph, сам Хаверц хочет уйти из "Челси", и особенно ему нравится вариант с "Реалом", которые ищет усиление нападения после расставания с Каримом Бензема.

Интерес к Хаверцу также проявляют минимум два неназванных клуба и "Арсенал", однако установленная "Челси" цена в 70 миллионов фунтов отпугивает претендентов на героя финала Лиги Чемпионов 2021 года.

В данный момент "Арсенал" занял выжидательную позицию. На "Эмирейтс" предполагают, что проблемы с финансовым фейр-плей и контрактная ситуация Хаверца заставят "Челси" понизить цену за 23-летнего немца.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 10.06.2023 00:17 # takernotagiver
    Брось каку. Не нужен нам этот дефектный

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  2. hachidlo 10.06.2023 00:05 # hachidlo
    "Нападающего".

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