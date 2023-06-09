"Эвертон" предложил новые контракты Коулмену и Дэвису

Шеймус Коулмен и Том Дэвис "Эвертон" предложил новые контракты защитнику Шеймусу Коулмену и полузащитнику Тому Дэвису.

В сезоне 2022/23 "Эвертон" чудом избежал вылета из Премьер-Лиги, финишировав в двух очках над тройкой неудачников.

Теперь "Эвертон" приступает к обновлению состава, провожая из клуба Асмира Беговича, Йерри Мину и Андроса Таунсенда, чьи истекающие в конце июня контракты продлены не будут.

34-летний Коулмен и 24-летний Дэвис тоже могут стать свободными агентами в конце этого месяца, но обоих "Эвертон" хочет сохранить. С Шеймусом и Томом ведутся переговоры о продлении сотрудничества, сообщает BBC.

Добавим, на двоих Коулмен и Дэвис сыграли 588 матчей за "ирисок".


Метки Дэвис, контракты, Коулмен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 23:00

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  1. superglor 10.06.2023 00:08 # superglor
    Молодые футболисты "Эвертона" вингер Симус Коулмен и нападающий Виктор Аничебе подписали с клубом новые контракты сроком на 4.5 года.

    22-летний Коулмен был переведен главным тренером "ирисок" Дэвидом Мойесом по образу и подобию Гарета Бэйла с позиции крайнего защитника на позицию вингера. Игра Симуса засверкала новыми красками, и в нынешнем сезоне он безусловно является одним из лучших игроков команды, самостоятельно забив уже 5 голов.

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