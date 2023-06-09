"Эвертон" предложил новые контракты Коулмену и Дэвису

"Эвертон" предложил новые контракты защитнику Шеймусу Коулмену и полузащитнику Тому Дэвису.

В сезоне 2022/23 "Эвертон" чудом избежал вылета из Премьер-Лиги, финишировав в двух очках над тройкой неудачников.



Теперь "Эвертон" приступает к обновлению состава, провожая из клуба Асмира Беговича, Йерри Мину и Андроса Таунсенда, чьи истекающие в конце июня контракты продлены не будут.



34-летний Коулмен и 24-летний Дэвис тоже могут стать свободными агентами в конце этого месяца, но обоих "Эвертон" хочет сохранить. С Шеймусом и Томом ведутся переговоры о продлении сотрудничества, сообщает BBC.



Добавим, на двоих Коулмен и Дэвис сыграли 588 матчей за "ирисок".