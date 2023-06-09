Аль-Хелаифи участвует в процессе продажи МЮ как посредник

Семейство Глэйзеров попросило помощи у президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи с продажей "Манчестер Юнайтед".

И хотя сам Аль-Хелаифи отрицает, что исполняет какую-либо официальную или неофициальную роль в процессе продажи "Юнайтед", The Telegraph может подтвердить, что катарский бизнесмен участвует в этом процессе.



Утверждается, что через Аль-Хелаифи семейство Глэйзеров попросило шейха Джассима, другого богатого инвестора из Катара, улучшить свое предложение о покупке "Юнайтед".



Параллельно с этим шейх Джассим поинтересовался мнением Аль-Хелаифи насчет покупки клуба с "Олд Траффорд".



Добавим, процесс продажи "Юнайтед" продолжается уже семь месяцев. "Дьяволы" не успевают обзавестись новыми хозяевами к открытию летнего трансферного окна 14 июня.