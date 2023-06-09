Наби Кейта перешел в "Вердер"

После пяти неудачных лет в "Ливерпуле" полузащитник Наби Кейта вернулся в Германию, присоединившись к "Вердеру".

В 2018 году Кейта перебрался в "Ливерпуль" из "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 52 миллионов фунтов, но совершенно не оправдал тех ожиданий, которые с ним связывали.



За эти пять сезонов в "Ливерпуле" Кейта сыграл только 129 матчей, забив 11 голов. Наби не смог соответствовать высоким требованиям Премьер-Лиги к физической готовности и подолгу отсутствовал с травмами.



Решение "Ливерпуля" не продлевать истекающий в конце июня контракт Кейта не стало сюрпризом. И с намерением реабилитировать свою карьеру 28-летний гвинеец отправился назад в Бундеслигу.



Таким образом, Кейта свободным агентом перешел в "Вердер", который сезон 2022/23 завершил на 13-м месте в Бундеслиге.



Добавим, вместе с "Ливерпулем" Кейта выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги и клубный Чемпионат Мира, хотя вклад самого Наби в эти успехи был минимальным.