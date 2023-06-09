Магуайр хочет остаться в "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник Харри Магуайр хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

После прихода Эрика Тен Хага на должность главного тренера "Юнайтед" прошлым летом Магуайр перестал быть основным игроком "красных дьяволов", отметившись лишь восемь появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Магуайра этим летом, и одним из претендентов на 30-летнего игрока сборной Англии считается "Тоттенхэм".

Также Магуайра хочет "Астон Вилла", однако talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что Харри не настроен менять клуб этим летом, даже несмотря на планы "Юнайтед" по приобретению Кима Мин Джэ из "Наполи".

План самого дорогого защитника в мире заключается в том, чтобы остаться в "Юнайтед" и в следующем сезоне побороться за место в стартовом составе.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 20:00

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