Магуайр хочет остаться в "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

После прихода Эрика Тен Хага на должность главного тренера "Юнайтед" прошлым летом Магуайр перестал быть основным игроком "красных дьяволов", отметившись лишь восемь появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Магуайра этим летом, и одним из претендентов на 30-летнего игрока сборной Англии считается "Тоттенхэм".



Также Магуайра хочет "Астон Вилла", однако talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что Харри не настроен менять клуб этим летом, даже несмотря на планы "Юнайтед" по приобретению Кима Мин Джэ из "Наполи".



План самого дорогого защитника в мире заключается в том, чтобы остаться в "Юнайтед" и в следующем сезоне побороться за место в стартовом составе.