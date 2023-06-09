Sela стала новым титульным спонсором "Ньюкасла"

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2023/24 "Ньюкасл" официально подтвердил, что компания Sela стала новым титульным спонсором клуба.

Предыдущим титульным спонсором "Ньюкасла" была букмекерская контора Fun888, контракт с которой стоимостью 6.5 млн. фунтов в год был подписан в 2017.

Однако значительный прогресс "Ньюкасла" при владельцах из Саудовской Аравии заставил клуб досрочно отказаться от сотрудничества с Fun888 и найти более щедрого спонсора.

И теперь на титульной стороне игровых футболок "Ньюкасла" будет располагаться эмблема Sela, которая будет платить вышедшим в Лигу Чемпионов "сорокам" около 25 млн. фунтов в год. Этот контракт рассчитан на несколько лет.

Как и владельцы "Ньюкасла", Sela базируется в Саудовской Аравии, но свою деятельность ведет в различных странах, организуя различные мероприятия спортивного и развлекательного характера.

Одновременно с этим "Ньюкасл" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 от спортивного бренда Castore.

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2023/24


Метки Castore, Sela, Ньюкасл, спонсоры, форма

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 19:00

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  1. alexomck 09.06.2023 19:15 # alexomck
    Сало посадили

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  2. quavo 09.06.2023 19:12 # quavo
    Топ, ню сила!!!

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  3. ilovemanutd 09.06.2023 19:07 # ilovemanutd
    vstala

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  4. nightmare- 09.06.2023 19:03 # nightmare-
    красиво смотрится.

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