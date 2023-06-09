Sela стала новым титульным спонсором "Ньюкасла"

"Ньюкасл" официально подтвердил, что компания Sela стала новым титульным спонсором клуба.

Предыдущим титульным спонсором "Ньюкасла" была букмекерская контора Fun888, контракт с которой стоимостью 6.5 млн. фунтов в год был подписан в 2017.



Однако значительный прогресс "Ньюкасла" при владельцах из Саудовской Аравии заставил клуб досрочно отказаться от сотрудничества с Fun888 и найти более щедрого спонсора.



И теперь на титульной стороне игровых футболок "Ньюкасла" будет располагаться эмблема Sela, которая будет платить вышедшим в Лигу Чемпионов "сорокам" около 25 млн. фунтов в год. Этот контракт рассчитан на несколько лет.



Как и владельцы "Ньюкасла", Sela базируется в Саудовской Аравии, но свою деятельность ведет в различных странах, организуя различные мероприятия спортивного и развлекательного характера.



Одновременно с этим "Ньюкасл" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 от спортивного бренда Castore.



