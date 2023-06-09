Шейх Джассим сохранит интерес к МЮ, даже если его дедлайн будет просрочен

Шейх Джассим Шейх Джассим не потеряет интерес к покупке "Манчестер Юнайтед", если установленный им дедлайн будет просрочен.

Напомним, ранее на текущей неделе шейх Джассим сделал свое пятое предложение о покупке "Юнайтед" в размере не более 6 миллиардов фунтов.

Также сообщалось, что шейх Джассим дал семейству Глэйзеров, которое владеет "Юнайтед", время до пятницы. Если к этому времени на его предложение не последует ответ, инвестор из Катара завершит интерес к клубу с "Олд Траффорд".

Однако сейчас The Guardian уточняет, что такого ультиматума не существует. Шейх Джассим сохранит интерес к "Юнайтед", даже если Глэйзерам потребуется больше времени.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 18:00

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