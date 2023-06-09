Эдсон Альварес может заменить Райса в "Вест Хэме"

Эдсон Альварес "Вест Хэм" хочет приобрести полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса на замену своему капитану Деклану Райсу.

После победы в финале Лиги Конференций над "Фиорентиной" президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что Райсу будет позволено уйти на повышение этим летом.

По информации The Guardian, одной из рассматриваемых "Вест Хэмом" целей на замену Райсу является Альварес, которого прошлым летом пытался купить "Челси".

"Аякс" открыт к продаже Эдсона, но хочет получить за 23-летнего мексиканца 40 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов. "Молотобойцы" надеются заплатить меньше.

Помимо Альвареса, на радаре у "Вест Хэма" находятся некоторые другие полузащитники, включая Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона" и Жоау Палинью из "Фулхэма".


Метки Альварес, Аякс, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 17:00

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  1. alexomck 09.06.2023 17:07 # alexomck
    можно Энцо из Челси забрать, денег, после продажи Райса, хватить должно

    (ответить)

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