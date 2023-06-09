"Челси" получил совет закрыть свою академию в случае продажи Колуилла

Ведущий радиостанции talkSPORT Энди Джейкобс посоветовал "Челси" также закрыть свою знаменитую академию в Кобхэме в случае продажи защитника Леви Колуилла.

Этим летом "Челси" устраивает массовую распродажу доморощенных игроков. Покинуть клуб могут Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Трево Чалоба и Каллум Хадсон-Одои.



В случае с Колуиллом не все так однозначно, потому что "Челси" недавно отклонил предложение "Брайтона" в 30 миллионов фунтов, но если Леви все-таки будет продан, Джейкобс считает, что тогда "синим" просто не нужна академия.



"Я не представляю, что это произойдет. Потому что иначе они также могут закрыть Кобхэм. Просто скажите своему юношескому департаменту "по домам". Это стало бы худшей вещью, что они когда-либо могли сделать".



"Я серьезно. Думаю, это будет позор, если "Челси" продаст Колуилла. Это было бы ужасно. Это нелепо — в ближайшие годы парень будет выступать за сборную Англии, он великолепен".



"Если вы не видите этого, вы не видите ничего", — сообщил Джейкобс в радиоэфире.