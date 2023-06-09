Гвардиола считает Аке "апгрейдом" относительно Зинченко

Натан Аке Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Натан Аке стал "апгрейдом" относительно покинувшего клуб прошлым летом Александра Зинченко в качестве левого защитника.

Прошлым летом "Сити" продал Зинченко в "Арсенал", а приглашенный на его место Серхио Гомес себя никак не проявил.

В результате большую частью сезона левый фланг обороны "горожан" закрывал Аке, и Натан блестяще справился с этой ролью — даже лучше, чем справлялся Зинченко.

"В этом сезоне я научился тому, что, играя против Сака, Винисиуса, Мартинелли, Салаха или Мане в прошлом, тебе нужен достойный защитник, чтобы выигрывать дуэли один на один".

"На этом уровне, в Лиге Чемпионов, таким игрокам достаточно одного действия, чтобы пройти тебя".

"И Натан помог нам в этом плане и дал нам то, чего у меня не было в прошлом".

"В прошлом у нас этого не было, но Натан, Аканджи и Уолкер стали для нас этими надежными защитниками", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Аке, Арсенал, Гвардиола, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 14:00

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  1. quavo 09.06.2023 14:06 # quavo
    А зинченко кроме хохлопидаров за футболиста кто то считает ?

    (ответить)

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