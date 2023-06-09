Маккойст дал совет Райсу насчет "Юнайтед" и "Арсенала"
Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст рекомендовал капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу перейти не в "Манчестер Юнайтед", а в "Арсенал".
Накануне Райс со своими партнерами по команде завершили этот сезон, отпраздновав победу 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций.
Теперь наступает время для Деклана заняться своим будущим, и Маккойст считает, что из двух основных вариантов 24-летний англичанин должен выбрать тот, который обладает потенциалом быстрее настичь "Манчестер Сити".
"На месте Деклана Райса я бы обдумал имеющиеся варианты и, наверное отправился в "Арсенал", нежели в "Манчестер Юнайтед".
"Я смотрел "Манчестер Юнайтед" на выходных. Я знаю, что они завоевали Кубок Лиги, но похоже на то, что они в четырех-пяти игроках позади "Манчестер Сити".
"Думаю, "Арсенал" по-прежнему значительно уступает "Сити", но они обладают потенциалом приблизиться к ним быстрее", — сообщил Маккойст talSPORT.
09.06.2023 13:00
Просмотров: 1052
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Развелось советчиков.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий