Маккойст дал совет Райсу насчет "Юнайтед" и "Арсенала"

Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст рекомендовал капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу перейти не в "Манчестер Юнайтед", а в "Арсенал".

Накануне Райс со своими партнерами по команде завершили этот сезон, отпраздновав победу 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций.



Теперь наступает время для Деклана заняться своим будущим, и Маккойст считает, что из двух основных вариантов 24-летний англичанин должен выбрать тот, который обладает потенциалом быстрее настичь "Манчестер Сити".



"На месте Деклана Райса я бы обдумал имеющиеся варианты и, наверное отправился в "Арсенал", нежели в "Манчестер Юнайтед".



"Я смотрел "Манчестер Юнайтед" на выходных. Я знаю, что они завоевали Кубок Лиги, но похоже на то, что они в четырех-пяти игроках позади "Манчестер Сити".



"Думаю, "Арсенал" по-прежнему значительно уступает "Сити", но они обладают потенциалом приблизиться к ним быстрее", — сообщил Маккойст talSPORT.