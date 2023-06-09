Маккойст дал совет Райсу насчет "Юнайтед" и "Арсенала"

Деклан Райс Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст рекомендовал капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу перейти не в "Манчестер Юнайтед", а в "Арсенал".

Накануне Райс со своими партнерами по команде завершили этот сезон, отпраздновав победу 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций.

Теперь наступает время для Деклана заняться своим будущим, и Маккойст считает, что из двух основных вариантов 24-летний англичанин должен выбрать тот, который обладает потенциалом быстрее настичь "Манчестер Сити".

"На месте Деклана Райса я бы обдумал имеющиеся варианты и, наверное отправился в "Арсенал", нежели в "Манчестер Юнайтед".

"Я смотрел "Манчестер Юнайтед" на выходных. Я знаю, что они завоевали Кубок Лиги, но похоже на то, что они в четырех-пяти игроках позади "Манчестер Сити".

"Думаю, "Арсенал" по-прежнему значительно уступает "Сити", но они обладают потенциалом приблизиться к ним быстрее", — сообщил Маккойст talSPORT.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Маккойст, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 13:00

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