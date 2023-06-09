Эдерсон готов снова стать голубым, если "Сити" выиграет Лигу Чемпионов

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон пообещал, что снова покрасит волосы в голубой свет, если его команда выиграет Лигу Чемпионов.

Эдерсон удивил многих, когда ранее в мае отпраздновал чемпионство "Сити" в Премьер-Лиге с волосами голубого цвета.



В такой же манере 29-летний бразилец готов отпраздновать победу над "Интером" в Стамбуле в ближайшую субботу.



"Моя дочь попросила меня покрасить свои волосы в голубой, если это случится. Конечно, если мы снова станем победителями, я снова покрашу свои волосы в голубой, но только детским спреем, который смывается водой — ничего постоянного", — сообщил Эдерсон Daily Mail.