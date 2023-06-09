"Ливерпуль" готов отказаться от борьбы за Маунта
"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Алексиса Макаллистера из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, но в будущем стоимость сделки может вырасти до 55 млн. фунтов.
Изначально "Ливерпуль" проявлял интерес и к Маунту, но после трансфера Макаллистера "красные" не собираются продолжать борьбу за Мейсона, утверждает The Guardian.
"Ливерпуль" по-прежнему хочет добавить еще одного полузащитника, но теперь сосредоточится на других игроках. В качестве таковых называются Ману Коне из менхенгладбахской "Боруссии" и Кефрен Тюрам из "Ниццы".
09.06.2023 11:00
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Михуил ты сейчас серьезно?! Еще напиши про то, что мы отказались от покупки Жуда.
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с его аппетитами в мю дорога. фсг купит пачку африканцев клоппу на вырост и байчетичей по арендам растолкают.
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КНЯЗИ!!!
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