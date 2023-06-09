"Ливерпуль" готов отказаться от борьбы за Маунта

"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Алексиса Макаллистера из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, но в будущем стоимость сделки может вырасти до 55 млн. фунтов.



Изначально "Ливерпуль" проявлял интерес и к Маунту, но после трансфера Макаллистера "красные" не собираются продолжать борьбу за Мейсона, утверждает The Guardian.



"Ливерпуль" по-прежнему хочет добавить еще одного полузащитника, но теперь сосредоточится на других игроках. В качестве таковых называются Ману Коне из менхенгладбахской "Боруссии" и Кефрен Тюрам из "Ниццы".