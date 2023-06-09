"Арсенал" вернется за Кайседо

"Арсенал" готовит новое предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Напомним, "Арсенал" пытался купить Кайседо еще в январе. "Канонирам" удалось вскружить голову Мойсесу, который публично попросил "Брайтон" отпустить его из клуба, но вместо этого лишь был отстранен от тренировок до закрытия зимнего окна.



По информации London World, Кайседо остается на радаре у "Арсенала", который в ближайшее время собирается предложить 75 миллионов фунтов за 21-летнего эквадорца.



Сам Кайседо чувствует себя расслабленно в этой ситуации и ожидает интереса других клубов к своей персоне, помимо "Арсенала".