Амрабат не собирается в "Вест Хэм"
Брат и агент Софьяна Амрабата исключил переход полузащитника "Фиорентины" в "Вест Хэм".
Амрабат проявил себя с лучшей стороны в финале Лиги Конференций, который завершился для его "Фиорентины" поражением 1:2 от "Вест Хэма" в минувшую среду.
Согласно слухам, "Вест Хэм" рассматривает Софьяна на замену своему капитану Деклану Райсу, однако Нордин Амрабат считает, что лондонский клуб недостаточно хорош для 26-летнего игрока сборной Марокко.
"Нет, мой брат хочет перейти на самый высокий уровень, и его желание заключается в том, чтобы выступать в Испании".
"Один из 10 ведущих клубов в мире с хорошей историей был бы реалистичным вариантом. Я знаю, что он точно готов к этому после Чемпионата Мира. Он занимает высокое место в списке "Барселоны", но вы знаете финансовую ситуацию "Барсы".
"Есть и другие заинтересованные клубы", — сообщил Нордин ESPN.
09.06.2023 09:00
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В Мю топарика
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Что за дроч на этого нонейма? Средний, просто нормальный игрок. А брат тупо хайпит, и про Барсу в том числе. Если Барса кого-то хочет, то и на фин проблемы пофиг, сделают и не поморщатся.
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