Амрабат не собирается в "Вест Хэм"

Брат и агент Софьяна Амрабата исключил переход полузащитника "Фиорентины" в "Вест Хэм".

Амрабат проявил себя с лучшей стороны в финале Лиги Конференций, который завершился для его "Фиорентины" поражением 1:2 от "Вест Хэма" в минувшую среду.



Согласно слухам, "Вест Хэм" рассматривает Софьяна на замену своему капитану Деклану Райсу, однако Нордин Амрабат считает, что лондонский клуб недостаточно хорош для 26-летнего игрока сборной Марокко.



"Нет, мой брат хочет перейти на самый высокий уровень, и его желание заключается в том, чтобы выступать в Испании".



"Один из 10 ведущих клубов в мире с хорошей историей был бы реалистичным вариантом. Я знаю, что он точно готов к этому после Чемпионата Мира. Он занимает высокое место в списке "Барселоны", но вы знаете финансовую ситуацию "Барсы".



"Есть и другие заинтересованные клубы", — сообщил Нордин ESPN.