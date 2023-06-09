"Вест Хэм" потребует 110 млн. фунтов за Райса

"Вест Хэм" готов выслушать предложения по своему капитану Деклану Райсу, начиная с суммы в 110 миллионов фунтов.

В минувшую среду "Вест Хэм" завершил свой сезон, одержав победу 1:2 над "Фиорентиной"в финале Лиги Конференций. Теперь боссы лондонского клуба готовы сделать свое обещание и отпустить Райса на повышение.



Однако это совсем не значит, что Райс уйдет за бесценок. "Вест Хэм" намерен установить новый трансферный рекорд Премьер-Лиги, перекрыв переход Энцо Фернардеса в "Челси" из "Бенфики" за 107 млн. фунтов в январе, сообщает The Sun.



Ожидается, что в ближайшие дни свое предложение насчет Райса выдвинет "Арсенал", считающийся фаворим том в борьбе за Деклана. Однако с первой попытки "канониры" едва ли договорятся с "молотобойцами".