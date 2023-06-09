"Вест Хэм" потребует 110 млн. фунтов за Райса
"Вест Хэм" готов выслушать предложения по своему капитану Деклану Райсу, начиная с суммы в 110 миллионов фунтов.
В минувшую среду "Вест Хэм" завершил свой сезон, одержав победу 1:2 над "Фиорентиной"в финале Лиги Конференций. Теперь боссы лондонского клуба готовы сделать свое обещание и отпустить Райса на повышение.
Однако это совсем не значит, что Райс уйдет за бесценок. "Вест Хэм" намерен установить новый трансферный рекорд Премьер-Лиги, перекрыв переход Энцо Фернардеса в "Челси" из "Бенфики" за 107 млн. фунтов в январе, сообщает The Sun.
Ожидается, что в ближайшие дни свое предложение насчет Райса выдвинет "Арсенал", считающийся фаворим том в борьбе за Деклана. Однако с первой попытки "канониры" едва ли договорятся с "молотобойцами".
09.06.2023 08:00
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Последние комментарии:
полузащ качественный, но не на 110...
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он уже на выход, сойдутся на сотке. по рынку только Райс и Де Йонг, из полузащей, реально эти 100+ стоят.
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Интересно кто додумался вместо кубка, уродливой мусорной урной награждать победителей.
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Интересно кто первым додумается купить Амрабата, который как опорник намного лучше Райса
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