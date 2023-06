Светская хроника за пятницу

"Арсенал" предложит 92 миллиона фунтов за Деклана Райса. Кефрен Тюрам договорился с "Ливерпулем". Илкай Гюндоган сталь целью для ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" рассматривает правого защитника "Реал Вальядолид" в качестве цели на лето. (Football.Transfers)



"Арсенал" предложит 92 миллиона фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Telegraph)



"Вест Хэм" рассматривает Жоау Палинью из "Фулхэма", Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона" на замену Райсу. (Daily Mail)



"Челси" хочет купить Райса и полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (90min)



Полузащитника "Ниццы" Кефрен Тюрам достиг устной договоренности с "Ливерпулем". (Football Transfers)



"Ливерпуль" запланировал переговоры с представителями полузащитника менхегладбахской "Боруссии" Ману Коне. (Fabrizio Romano)



"Реал" работает над предложением в 68 млн. фунтов по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Marca)



"Ньюкасл" проявляет интерес к Тайлеру Адамсу из "Лидса", а также к Харви Барнсу и Джеймсу Мэддисону из "Лестера". (The Telegraph)



Вингер Аллан Сен-Максимен готов попроситься на выход из "Ньюкасла". (Football Insider)



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган стал целью для ПСЖ. (L'Equipe)



"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии хочет вингера "Сити" Рияда Махреза. (Fabrizio Romano)



Защитник "Сити" Жоау Канселу предпочитает перейти в "Барселону" или "Реал". (Kicker)



"Тоттенхэм" оценивает голкипера "Брентфорда" Давида Райю в 20 млн. фунтов, "пчелы" хотят вдвое больше. (i Sport)



"Тоттенхэм" попросит "Ювентус" понизить цену в 35 млн. фунтов за вингера Деяна Кулусевски. (Nicilo Schira)



Другое



Расследование "Юнайтед" в отношении своего нападающего Мейсона Гринвуда приближается к своему концу. Вердикт будет оглашен в ближайшие недели. (Manchester Evening News)



Медиакомпания BBC извинилась за то, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс дважды произнес слово "f**king" в прямом эфире. (The Sun)



"Вест Хэм" провел парад на открытом автобусе в честь победы в Лиге Конференций. (Evening Standard)



Презентация Кариме Бензема в качестве игрока "Аль-Иттихад" собрала 60,000 зрителей. (Thw Sun)