Светская хроника за пятницу
"Арсенал" предложит 92 миллиона фунтов за Деклана Райса. Кефрен Тюрам договорился с "Ливерпулем". Илкай Гюндоган сталь целью для ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Арсенал" рассматривает правого защитника "Реал Вальядолид" в качестве цели на лето. (Football.Transfers)
"Арсенал" предложит 92 миллиона фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Telegraph)
"Вест Хэм" рассматривает Жоау Палинью из "Фулхэма", Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона" на замену Райсу. (Daily Mail)
"Челси" хочет купить Райса и полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (90min)
Полузащитника "Ниццы" Кефрен Тюрам достиг устной договоренности с "Ливерпулем". (Football Transfers)
"Ливерпуль" запланировал переговоры с представителями полузащитника менхегладбахской "Боруссии" Ману Коне. (Fabrizio Romano)
"Реал" работает над предложением в 68 млн. фунтов по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Marca)
"Ньюкасл" проявляет интерес к Тайлеру Адамсу из "Лидса", а также к Харви Барнсу и Джеймсу Мэддисону из "Лестера". (The Telegraph)
Вингер Аллан Сен-Максимен готов попроситься на выход из "Ньюкасла". (Football Insider)
Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган стал целью для ПСЖ. (L'Equipe)
"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии хочет вингера "Сити" Рияда Махреза. (Fabrizio Romano)
Защитник "Сити" Жоау Канселу предпочитает перейти в "Барселону" или "Реал". (Kicker)
"Тоттенхэм" оценивает голкипера "Брентфорда" Давида Райю в 20 млн. фунтов, "пчелы" хотят вдвое больше. (i Sport)
"Тоттенхэм" попросит "Ювентус" понизить цену в 35 млн. фунтов за вингера Деяна Кулусевски. (Nicilo Schira)
Другое
Расследование "Юнайтед" в отношении своего нападающего Мейсона Гринвуда приближается к своему концу. Вердикт будет оглашен в ближайшие недели. (Manchester Evening News)
Медиакомпания BBC извинилась за то, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс дважды произнес слово "f**king" в прямом эфире. (The Sun)
"Вест Хэм" провел парад на открытом автобусе в честь победы в Лиге Конференций. (Evening Standard)
Презентация Кариме Бензема в качестве игрока "Аль-Иттихад" собрала 60,000 зрителей. (Thw Sun)
09.06.2023 07:00
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Франция продолжает поднимать стандарты демократии — согласно новому закону, в целях борьбы с терроризмом электронные устройства граждан, такие как телефоны и компьютеры, будут контролироваться «удаленно и без их ведома». Их содержимое можно сохранить, а речи и переписки можно скопировать.
Разговоры между адвокатом и клиентом также могут быть записаны. Согласно новому закону, камеру и микрофон телефона можно будет активировать «дистанционно».
Полиция будет напрямую сотрудничать с WhatsApp, Facebook, Gmail и др без ведома пользователя для доступа к учетным записям.
Вот у кого мы, оказывается, должны учиться демократии.
(ответить)
С конца 17 по начало 18 века Голландия была лидирующим судоходным государством в мире опережая все другие страны на голову , причиной этого была одна особенность в строении их кораблей, если хочешь узнать что в них было такого особенного просто загугли: "голландский штурвал".
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Полузащитника "Ниццы" Кефрен Тюрам достиг устной договоренности с "Ливерпулем". (Football Transfers)
Источник: http://fapl.ru/posts/100870/#reply
Кефрен Тюрам согласовал личный контракт с «Ливерпулем» слухи
Руководство «Ливерпуля» продолжает попытки укрепления центра поля на старте летнего трансферного окна.
По информации журналиста Жака Тальбо, руководство «красных» устно согласовало личные условия с полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. Ранее сообщалось, что стороны начали переговоры по хавбеку французского клуба.
В прошедшем сезоне Тюрам в 48 матчах в футболке «орлов» забил два гола и отдал восемь результативных передач в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.
усадит Фабинью
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Интересно у кого ЗМ будет, эпоха Месси подходит к концу, но последнюю за ЧМ обязан брать
в следующем сезоне непредсказуемая гонка за ЗМ будет
Энцо обязан брать в ближайшие годы
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