Полузащитник Алексис Макаллистер объяснил, почему взял 10-й номер в "Ливерпуле".

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение 24-летнего Макаллистера у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов плюс бонусы. Алексис стал первым новичком "красных" эти летом.



По словам Макаллистера, он также мог взять номер легендарного Стивена Джеррарда, но решил остановиться на более привычной для себя "десятке".



"Я знаю, насколько важен 10-й номер в футболе. У меня также была возможность взять 8-й номер, и это важный номер для этого клуба из-за Джеррарда. Но я решил остановиться на 10-м номере, потому что я часто использовал его в сборной Аргентины, в "Брайтоне", а также в национальной команде U-23. Так что это тот номер, который мне по-настоящему нравится, и поэтому я выбрал его", — сообщил Макаллистер LFC TV.