"Тоттенхэм" и МЮ не собираются платить 40 млн. фунтов за Райю

Давид Райя "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" не собираются платить 40 миллионов фунтов за голкипера "Брайтона" Давида Райю.

Будущее первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа остается под вопросом из-за истекающего в конце июня контракта, тогда как "Тоттенхэм" готовится проводить из клуба своего основного голкипера Уго Льориса.

Как сообщает Sky Sports, оба клуба заинтересованы в Райе, однако оба не согласны с той оценкой стоимости Давида, которую на публику озвучил главный тренер "Брайтона" Томас Франк.

"Тоттенхэм и "Юнайтед" отлично осведомлены, что от действующего контракта Райи остается только 12 месяцев, а новую сделку с "пчелами" 27-летний испанец заключать не собирается.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Райя, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2023 00:05

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  1. suddenly 09.06.2023 00:27 # suddenly
    Пусть уходит свободным агентом через год. 40 за него много даже если бы три-четыре года оставалось бы по контракту.

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