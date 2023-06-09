"Тоттенхэм" и МЮ не собираются платить 40 млн. фунтов за Райю

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" не собираются платить 40 миллионов фунтов за голкипера "Брайтона" Давида Райю.

Будущее первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа остается под вопросом из-за истекающего в конце июня контракта, тогда как "Тоттенхэм" готовится проводить из клуба своего основного голкипера Уго Льориса.



Как сообщает Sky Sports, оба клуба заинтересованы в Райе, однако оба не согласны с той оценкой стоимости Давида, которую на публику озвучил главный тренер "Брайтона" Томас Франк.



"Тоттенхэм и "Юнайтед" отлично осведомлены, что от действующего контракта Райи остается только 12 месяцев, а новую сделку с "пчелами" 27-летний испанец заключать не собирается.