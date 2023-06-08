Мэддисон может стать первым приобретением Постекоглу в "Тоттенхэме"

Первым приобретением Анге Постекоглу на посту главного тренера "Тоттенхэма" может стать полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.

Вылет "Лестера" из Премьер-Лиги означает, что Мэддисон почти гарантированно покинет "Кинг Пауэр" этим летом, и единственная интрига заключается в том, куда Джеймс отправится.



На протяжении многих месяцев Мэддисона сватают в "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что 26-летний англичанин может найти пристанище в "Тоттенхэме".



"Тоттенхэм" имеет давний интерес к Мэддисону — еще со времен, когда Джеймс 17-летним юношей пробился в первую команду "Ковентри" в сезоне 2014/15.



"Тоттенхэм" дважды отказывался от покупки Мэддисона в прошлом: когда Джеймс переходил из "Ковентри" в "Норвич" в 2016, а также когда он сменил "Норвич" на "Лестер" два года спустя. В третий раз "шпоры" не собираются бездействовать.



Сейчас у Мэддисона остается только один год по контракту, поэтому "Лестер" едва ли сможет получить 60 миллионов фунтов, в которые оценивал Джеймса ранее.