"Арсенал" уверен в приобретении Райса

Деклан Райс "Арсенал" уверен в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

После победы 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций в среду президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что у его клуба есть джентльменская договоренность в Райсом.

Эта договоренность заключается в том, что "Вест Хэм" пообещал отпустить 24-летнего игрока сборной Англии в конце этого сезона в большой клуб для реализации своих амбиций.

Несмотря на интерес к Райсу со стороны "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", The Guardian может подтвердить, что "Арсенал" лидирует в борьбе за Деклана.

Райс является целью номер один для "Арсенала", который в самое ближайшее время начнет переговоры с "Вест Хэмом". Достичь компромисса с самим Декланом "канонирам" не составит сложности.

Что касается компенсации за Райса, то "Вест Хэм" рассчитывает получить минимум 100 млн. фунтов, тогда как "Арсенал" надеется заплатить около 90 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 22:00

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  1. electric 08.06.2023 22:59 # electric
    Хоть бы купили уже это полено! А то как заха будет перейдёт-не перейдёт. Шумиха как у каллахера пинсовского, а на выхлопе нулевачка)

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  2. keane16 08.06.2023 22:29 # keane16
    Охуенно, хуже Джаки в разы, просто не такой ебанутый на голову. Тот же Парти пизже. Хоть бы сотку отвалили, чтоб на другие трансферы никуя не осталось и прощай 4ка

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  3. suddenly 08.06.2023 22:07 # suddenly
    Чито касается компенсации за Райса

    Чито гврито, чито маргалито да

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