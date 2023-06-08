"Арсенал" уверен в приобретении Райса
"Арсенал" уверен в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
После победы 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций в среду президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что у его клуба есть джентльменская договоренность в Райсом.
Эта договоренность заключается в том, что "Вест Хэм" пообещал отпустить 24-летнего игрока сборной Англии в конце этого сезона в большой клуб для реализации своих амбиций.
Несмотря на интерес к Райсу со стороны "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", The Guardian может подтвердить, что "Арсенал" лидирует в борьбе за Деклана.
Райс является целью номер один для "Арсенала", который в самое ближайшее время начнет переговоры с "Вест Хэмом". Достичь компромисса с самим Декланом "канонирам" не составит сложности.
Что касается компенсации за Райса, то "Вест Хэм" рассчитывает получить минимум 100 млн. фунтов, тогда как "Арсенал" надеется заплатить около 90 млн. фунтов.
08.06.2023 22:00
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Хоть бы купили уже это полено! А то как заха будет перейдёт-не перейдёт. Шумиха как у каллахера пинсовского, а на выхлопе нулевачка)
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Охуенно, хуже Джаки в разы, просто не такой ебанутый на голову. Тот же Парти пизже. Хоть бы сотку отвалили, чтоб на другие трансферы никуя не осталось и прощай 4ка
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Чито касается компенсации за Райса
Чито гврито, чито маргалито да
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