"Арсенал" уверен в приобретении Райса

"Арсенал" уверен в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

После победы 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций в среду президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что у его клуба есть джентльменская договоренность в Райсом.



Эта договоренность заключается в том, что "Вест Хэм" пообещал отпустить 24-летнего игрока сборной Англии в конце этого сезона в большой клуб для реализации своих амбиций.



Несмотря на интерес к Райсу со стороны "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", The Guardian может подтвердить, что "Арсенал" лидирует в борьбе за Деклана.



Райс является целью номер один для "Арсенала", который в самое ближайшее время начнет переговоры с "Вест Хэмом". Достичь компромисса с самим Декланом "канонирам" не составит сложности.



Что касается компенсации за Райса, то "Вест Хэм" рассчитывает получить минимум 100 млн. фунтов, тогда как "Арсенал" надеется заплатить около 90 млн. фунтов.