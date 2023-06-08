"Юнайтед" собирается отправить Гринвуда в аренду
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность отправить своего нападающего Мейсона Гринвуда в аренду в один из европейских клубов на следующий сезон.
В данный момент "Юнайтед" все еще продолжает внутреннее расследование в отношении Гринвуда, с которого в феврале сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.
Это очень деликатный вопрос для "Юнайтед", и клуб не хочет навредить своей репутации, потому консультируется насчет Гринвуда со своими партнерами и игроками, включая игроков женской команды.
Как стало известно Daily Mail, "Юнайтед" не горит желанием отказываться от игрока, который некогда считался одним из самых перспективных в Англии, но и сразу восстанавливать в первой команде опасается.
Поэтому боссы клуба с "Олд Траффорд" задумали отправить Гринвуда в аренду. Италия, Испания и Турция выглядят наиболее вероятными направлениями для командировки 21-летнего англичанина.
Добавим, у Гринвуда остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.
08.06.2023 21:00
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