"Юнайтед" собирается отправить Гринвуда в аренду

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность отправить своего нападающего Мейсона Гринвуда в аренду в один из европейских клубов на следующий сезон.

В данный момент "Юнайтед" все еще продолжает внутреннее расследование в отношении Гринвуда, с которого в феврале сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Это очень деликатный вопрос для "Юнайтед", и клуб не хочет навредить своей репутации, потому консультируется насчет Гринвуда со своими партнерами и игроками, включая игроков женской команды.



Как стало известно Daily Mail, "Юнайтед" не горит желанием отказываться от игрока, который некогда считался одним из самых перспективных в Англии, но и сразу восстанавливать в первой команде опасается.



Поэтому боссы клуба с "Олд Траффорд" задумали отправить Гринвуда в аренду. Италия, Испания и Турция выглядят наиболее вероятными направлениями для командировки 21-летнего англичанина.



Добавим, у Гринвуда остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.