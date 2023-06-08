"Ньюкасл" готов побороться за Кима

"Ньюкасл" готов вступить в борьбу за центрального защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

До сих пор главным претендентом на Кима считался "Юнайтед", который видит в 26-летнем игроке сборной Южной Кореи замену для своего капитана Харри Магуайра.



Однако talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что "Ньюкасл" готов составить конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за Кима, с помощью которого "сороки" хотят укрепить свой состав под Лигу Чемпионов.



Ким только в 2021 году прибыл в Европу, перебравшись в "Фенербахче" за 3 миллиона фунтов. Сейчас южнокореец доступен по фиксированной цене в 42 млн. фунтов, что прописана в его контракте в качестве отступных.



В этом сезоне Ким провел 45 матчей за "Наполи" во всех соревнованиях, забив два гола и завоевав титул Серии А.