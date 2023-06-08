"Лестер" задумывается о приглашении Джеррарда

"Лестер" рассматривает легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда на должность главного тренера.

Джеррард находится без работы с октября, когда он был уволен из "Астон Виллы", не проработав в бирмингемском клубе и одного года.



"Вилла" впечатляющим образом прибавила после назначения Унаи Эмери, однако Джеррард как тренер остается востребованным специалистом на рынке.



Как сообщает Daily Mail, Джеррард может сменить на "Кинг Пауэр" Дина Смита, который был назначен только в апреле, придя на место уволенного Брендана Роджерса.



Смит не смог удержать "Лестер" в Премьер-Лиге, и сейчас "лисы" решают, кому доверить задачу по возвращению клуба в высший дивизион.



Источник добавляет, что с момента окончания сезона Премьер-Лиги Джеррард также имел контакт с "Лидсом", который, как и "Лестер", вылетел в Чемпионшип.