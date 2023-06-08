Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2023/24.

Технический спонсор "Тоттенхэма" взял за основу классическую белую футболку, которую дополняют белые трусы и гетры.



Накладывающиеся друг на друга круги и линии являются отсылкой к звукам района Лондона с индексом N17 и его истории телевещания.



Впервые команда Анге Постекоглу примерит новую домашнюю форму во время предсезонного матча против "Вест Хэма" в Перте 18 июля.



Отметим, что для представления новой формы "шпоры" использовали своего нападающего Харри Кейна, чье будущее в клубе находится под вопросом.



















