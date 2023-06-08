Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2023/24 "Тоттенхэм" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2023/24.

Технический спонсор "Тоттенхэма" взял за основу классическую белую футболку, которую дополняют белые трусы и гетры.

Накладывающиеся друг на друга круги и линии являются отсылкой к звукам района Лондона с индексом N17 и его истории телевещания.

Впервые команда Анге Постекоглу примерит новую домашнюю форму во время предсезонного матча против "Вест Хэма" в Перте 18 июля.

Отметим, что для представления новой формы "шпоры" использовали своего нападающего Харри Кейна, чье будущее в клубе находится под вопросом.

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2023/24


Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 08.06.2023 18:07 # suddenly
    По сути такая же форма, ни чем особо не отличается. Nike жёстко экономит на разработке новой формы для Тоттенхэма зная, что особо на ней не заработает.

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  2. alexomck 08.06.2023 18:04 # alexomck
    как всегда топ

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  3. tursa 08.06.2023 18:02 # tursa
    а что-то меняется вообще у тоттенхема? (сама форма всегда топчик на самом деле)

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