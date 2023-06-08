Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Тоттенхэм" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2023/24.
Технический спонсор "Тоттенхэма" взял за основу классическую белую футболку, которую дополняют белые трусы и гетры.
Накладывающиеся друг на друга круги и линии являются отсылкой к звукам района Лондона с индексом N17 и его истории телевещания.
Впервые команда Анге Постекоглу примерит новую домашнюю форму во время предсезонного матча против "Вест Хэма" в Перте 18 июля.
Отметим, что для представления новой формы "шпоры" использовали своего нападающего Харри Кейна, чье будущее в клубе находится под вопросом.
08.06.2023 18:00
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Последние комментарии:
По сути такая же форма, ни чем особо не отличается. Nike жёстко экономит на разработке новой формы для Тоттенхэма зная, что особо на ней не заработает.
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как всегда топ
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а что-то меняется вообще у тоттенхема? (сама форма всегда топчик на самом деле)
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