"Ливерпуль" выкупил назад базу в Мелвуде

Мелвуд "Ливерпуль" выкупил назад свою старую тренировочную базу в Мелвуде и теперь будет использовать ее для своей женской команды.

Как известно, с ноября 2020 первая команда "Ливерпуля" базируется в Керби, где был построен новый тренировочный комплекс за 50 миллионов фунтов.

Что касается Мелвуда, который был домом для "Ливерпуля" с 1950-х годов до 2020, то мерсисайдский клуб еще в 2019 заключил сделку по продаже недвижимости застройщику Tours за 10 млн. фунтов.

Однако сейчас, как следует из официального заявления, "Ливерпуль" договорился с Tours об обратном выкупе базы в Мелвуде, на месте которой так и не появилось жилье.

Теперь Мелвуд станет домом для женской команды "Ливерпуля", которая в этом сезоне финишировала на седьмом месте в своей Суперлиге.


Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 17:00

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  1. alexomck 08.06.2023 17:17 # alexomck
    -мы не мешки, не можем тратить такими суммами

    продали Мелвуд и купили назад в 2 раза дороже

    (с) кретины ФСГ

    (ответить)

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