"Ливерпуль" выкупил назад базу в Мелвуде

"Ливерпуль" выкупил назад свою старую тренировочную базу в Мелвуде и теперь будет использовать ее для своей женской команды.

Как известно, с ноября 2020 первая команда "Ливерпуля" базируется в Керби, где был построен новый тренировочный комплекс за 50 миллионов фунтов.



Что касается Мелвуда, который был домом для "Ливерпуля" с 1950-х годов до 2020, то мерсисайдский клуб еще в 2019 заключил сделку по продаже недвижимости застройщику Tours за 10 млн. фунтов.



Однако сейчас, как следует из официального заявления, "Ливерпуль" договорился с Tours об обратном выкупе базы в Мелвуде, на месте которой так и не появилось жилье.



Теперь Мелвуд станет домом для женской команды "Ливерпуля", которая в этом сезоне финишировала на седьмом месте в своей Суперлиге.