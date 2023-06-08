Президент "Вест Хэма" подтвердил, что Райс уйдет

Деклан Райс Президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что полузащитник Деклан Райс покинет клуб этим летом.

Райс является трансферной целью для "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии", и "Вест Хэм" уже не надеется удержать своего капитана.

"Молотобойцы" уважают амбиции Райса, а также учитывают то обстоятельство, что ранее Деклан отказался от нового контракта.

Таким образом, победа 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Европы накануне останется последним матчем 24-летнего англичанина за "Вест Хэм".

"Был ли это его последний матч за "Вест Хэм"? Думаю, так и есть. Мы обещали ему, что он сможет уйти".

"Он настроен уйти. В надлежащее время он должен будет уйти, а мы должны будем найти замену".

"Это не то, чего мы хотели. 18 месяцев назад мы предложили ему 200,000 фунтов в неделю, а он отказался. Ты не можешь удерживать игрока, который не хочет быть здесь".

"Думаю, начиная с четверга, будут поступать предложения. Три-четыре клуба проявили интерес, но из уважения к "Вест Хэму" вы не делаете предложений по игрокам, пока мы все еще играем", — сообщил Салливан talkSPORT.


Метки Вест Хэм, Райс, Салливан

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 16:00

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