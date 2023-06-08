Президент "Вест Хэма" подтвердил, что Райс уйдет

Президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что полузащитник Деклан Райс покинет клуб этим летом.

Райс является трансферной целью для "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии", и "Вест Хэм" уже не надеется удержать своего капитана.



"Молотобойцы" уважают амбиции Райса, а также учитывают то обстоятельство, что ранее Деклан отказался от нового контракта.



Таким образом, победа 1:2 над "Фиорентиной" в финале Лиги Европы накануне останется последним матчем 24-летнего англичанина за "Вест Хэм".



"Был ли это его последний матч за "Вест Хэм"? Думаю, так и есть. Мы обещали ему, что он сможет уйти".



"Он настроен уйти. В надлежащее время он должен будет уйти, а мы должны будем найти замену".



"Это не то, чего мы хотели. 18 месяцев назад мы предложили ему 200,000 фунтов в неделю, а он отказался. Ты не можешь удерживать игрока, который не хочет быть здесь".



"Думаю, начиная с четверга, будут поступать предложения. Три-четыре клуба проявили интерес, но из уважения к "Вест Хэму" вы не делаете предложений по игрокам, пока мы все еще играем", — сообщил Салливан talkSPORT.