"Ливерпуль" приобрел Макаллистера
"Ливерпуль" завершил приобретение полузащитника "Брайтона" и сборной Аргентины Алексиса Макаллистера.
24-летний Макаллистер успешно прошел медобследование ранее на этой неделе и заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт, взяв 10-й игровой номер.
BBC оценивает трансфер Алексиса в 35 миллионов фунтов, но в будущем полагающаяся "Брайтону" компенсация может вырасти до 55 млн. фунтов.
Макаллистер становится первым новичком "Ливерпуля" в это трансферное окно. Алексис переходит к "красным" после крайне успешного сезона, в котором он выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной и занял шестое место в Премьер-Лиге с клубом.
Всего за "Брайтон" Макаллистер сыграл 112 матчей, забив 20 голов.
"Это исполнение мечты, и мне не терпится начать. Я хотел быть здесь с первого дня предсезонного периода, поэтому хорошо, что теперь дело сделано. Я предвкушаю знакомство со своими партнерами по команде".
"Это был великолепный год для меня, учитывая Чемпионат Мира и то, чего мы добились с "Брайтоном", но теперь настало время подумать о "Ливерпуле" и попытаться становиться лучше как игрок и как человек с каждым днем", — сообщил Макаллистер.
08.06.2023 15:00
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Последние комментарии:
Мог ЛЧ с Королями выиграть
Не амбициозный
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opyyy
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в стиле Ливерпуля околотопы
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Россия
Путин
Ливерпуль
Только победы!!!
По всем фронтам укатываем хохлов которые провалили контрнаступление и теперь ещё ТОПА МАКкалситера купили!!!
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Новость лфк
80% комментов от ситюков
Даже с титулом в кармане, их свербит лфк
Вот что значит комплекс неполноценности
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А пенсы купят старого капризного Неймара за соточку) Вот хлебнут они с ним.
(ответить)
Найс! Топчики.
Красиво тут двух ситюков рвёт от этого трансфера, горят шо пиздец)
(ответить)
Что уже ссытесь чмошки, эти только начало…
(ответить)
Кефрен Тюрам, Ману Коне, Райан Гравенберх и Ромео Лавия – те игроки, по которым «Ливерпуль» будет работать в ближайшие недели.
Источник: http://fapl.ru/posts/100859/?c=1#c7791204
то 100500 защей, после травм в обороне, накупят, теперь мешок полузащей
(ответить)
Нормик
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Пхахах
Глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова после установления, что Мистер Сидр был сделан с помощью спирта со склада МВД.
(ответить)
"Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/100856/?c=1
Уходят:
Чалоба (?)
Силва
Колуилл (?)
Канте
Закария
Ковачич
Галлахер (?)
Лофтус-Чик (?)
Маунт
Хаверц (?)
Пулишич (?)
Зиеш (?)
Жао Феликс
Обамеянг
Остаются:
Менди (?)
Аррисабалага
Слонина
Беттинелли
Весле Фофана
Бадиашиле
Кулибали
Кукурелья
Чилуэлл
Холл
Баба
Джеймс
Аспиликуэта
Фернандес
Чуквуэмека
Мудрик
Стерлинг
Мадуэке
Бройя
Давид Фофана
___________Аррисабалага_______
Бадиашиле___Кулибали___Фофана
Джеймс________________Чилуэлл
____Чуквуэмека__Фернандес____
Мадуэке_____Стерлинг____Мудрик
(ответить)
макАллиСТЕР
(ответить)
Улучшенная версия Пола Сколза.
(ответить)
Траты Вест Хема и Арсенала за последние пять лет:
22/23 ВХ:?194.00m Арсенал:?192.36m
21/22 ВХ:?74.50m Арсенал:?167.40m
20/21 ВХ:?54.70m Арсенал:?86.00m
19/20 ВХ:?119.80m Арсенал:?160.80m
18/19 ВХ:?100.90m Арсенал:?80.15m
Итог: Вх - 1 еврокубок
Арсенал: самое позорное слитие чемпионства в истории (ладно, дортмунд может потягаться).
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Потнынешним меркам вообще копейки за такого крутого типа. Надеюсь станет улучшенной версией Вейна.
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кстати забавно что макалистер не стал брать 8 номер, хотя наби куета уже сваливает ахахахахахахахахахахах чурается номера проклятой псинки неудачницы))) вот так сходу поливает скузню)))))
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Пол Джойс подтверждает, что Мак Аллистер обошёлся клубу в 35 миллионов фунтов. Это фиксированная сумма отступных, поэтому вырасти она уже не может.
Трансфером занимался Джулиан Уорд – прощальный подарок клубу от уходящего спортивного директора, который теперь окончательно передал дела Йоргу Шмадтке.
Кефрен Тюрам, Ману Коне, Райан Гравенберх и Ромео Лавия – те игроки, по которым «Ливерпуль» будет работать в ближайшие недели.
Долбаебы сумма фиксированная и измениться не может. Это сумма выкупа его была)
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+ скаутинг портовни лишний раз отметить стоить, тут любят сочинять безмозглые об их уникальной селекционной работе, а в реальности после едвардсва что нуньса подписали потому что он им в 2 матчах за бенфику в лч случайно забил и его увидели, что етого взяли за выступления на чм)) причем макалистер даже не сверкнул как хамес когда то, а чисто с командой доехал особо не выделясь то есть по тупости етот трансфер поспорит с лихвой с одним из самых громких трансферных провалов
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вообще показательно, что взять ети 55 млн, добавить к ним 5 и получится стоимость Холанда))) Только Сити за ети деньги покупает лучшего нападающего последних 5 лет, который будет еще лет 15 переписывать бомбардирские рекорды, а скузня подписывает середняка, который неплохо смотрелся в брайтоне только и всего
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