"Ливерпуль" приобрел Макаллистера

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" завершил приобретение полузащитника "Брайтона" и сборной Аргентины Алексиса Макаллистера.

24-летний Макаллистер успешно прошел медобследование ранее на этой неделе и заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт, взяв 10-й игровой номер.

BBC оценивает трансфер Алексиса в 35 миллионов фунтов, но в будущем полагающаяся "Брайтону" компенсация может вырасти до 55 млн. фунтов.

Макаллистер становится первым новичком "Ливерпуля" в это трансферное окно. Алексис переходит к "красным" после крайне успешного сезона, в котором он выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной и занял шестое место в Премьер-Лиге с клубом.

Всего за "Брайтон" Макаллистер сыграл 112 матчей, забив 20 голов.

"Это исполнение мечты, и мне не терпится начать. Я хотел быть здесь с первого дня предсезонного периода, поэтому хорошо, что теперь дело сделано. Я предвкушаю знакомство со своими партнерами по команде".

"Это был великолепный год для меня, учитывая Чемпионат Мира и то, чего мы добились с "Брайтоном", но теперь настало время подумать о "Ливерпуле" и попытаться становиться лучше как игрок и как человек с каждым днем", — сообщил Макаллистер.

Алексис Макаллистер


Метки Брайтон, Ливерпуль, Макаллистер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. euro 08.06.2023 16:26 # euro
    Мог ЛЧ с Королями выиграть
    Не амбициозный

    (ответить)

  2. ian 08.06.2023 16:23 # ian
    https://www.instagram.com/reel/CtLgk7PIRdv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

    opyyy

    (ответить)

  3. ian 08.06.2023 16:21 # ian
    в стиле Ливерпуля околотопы

    (ответить)

  4. fiezzo 08.06.2023 16:19 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Только победы!!!
    По всем фронтам укатываем хохлов которые провалили контрнаступление и теперь ещё ТОПА МАКкалситера купили!!!

    (ответить)

  5. beatles-red 08.06.2023 16:18 # beatles-red
    Новость лфк
    80% комментов от ситюков
    Даже с титулом в кармане, их свербит лфк
    Вот что значит комплекс неполноценности

    (ответить)

  6. sausage 08.06.2023 16:11 # sausage
    А пенсы купят старого капризного Неймара за соточку) Вот хлебнут они с ним.

    (ответить)

  7. sausage 08.06.2023 16:05 # sausage
    Найс! Топчики.
    Красиво тут двух ситюков рвёт от этого трансфера, горят шо пиздец)

    (ответить)

  8. bangladesh 08.06.2023 15:54 # bangladesh
    Что уже ссытесь чмошки, эти только начало…

    (ответить)

  9. alexomck 08.06.2023 15:50 # alexomck
    Кефрен Тюрам, Ману Коне, Райан Гравенберх и Ромео Лавия – те игроки, по которым «Ливерпуль» будет работать в ближайшие недели.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100859/?c=1#c7791204


    то 100500 защей, после травм в обороне, накупят, теперь мешок полузащей

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  10. hammersmith 08.06.2023 15:46 # hammersmith
    Нормик

    (ответить)

  11. narcot 08.06.2023 15:42 # narcot
    Пхахах



    Глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова после установления, что Мистер Сидр был сделан с помощью спирта со склада МВД.

    (ответить)

  12. alexomck 08.06.2023 15:40 # alexomck
    "Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)


    Источник: http://fapl.ru/posts/100856/?c=1


    Уходят:

    Чалоба (?)
    Силва
    Колуилл (?)

    Канте
    Закария
    Ковачич
    Галлахер (?)
    Лофтус-Чик (?)
    Маунт
    Хаверц (?)

    Пулишич (?)
    Зиеш (?)
    Жао Феликс
    Обамеянг



    Остаются:

    Менди (?)
    Аррисабалага
    Слонина
    Беттинелли

    Весле Фофана
    Бадиашиле
    Кулибали
    Кукурелья
    Чилуэлл
    Холл
    Баба
    Джеймс
    Аспиликуэта

    Фернандес
    Чуквуэмека

    Мудрик
    Стерлинг
    Мадуэке
    Бройя
    Давид Фофана


    ___________Аррисабалага_______
    Бадиашиле___Кулибали___Фофана
    Джеймс________________Чилуэлл
    ____Чуквуэмека__Фернандес____
    Мадуэке_____Стерлинг____Мудрик

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  13. alexomck 08.06.2023 15:39 # alexomck
    макАллиСТЕР

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  14. shakur 08.06.2023 15:36 # shakur
    Улучшенная версия Пола Сколза.

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  15. hachidlo 08.06.2023 15:35 # hachidlo
    Траты Вест Хема и Арсенала за последние пять лет:


    22/23 ВХ:?194.00m Арсенал:?192.36m
    21/22 ВХ:?74.50m Арсенал:?167.40m
    20/21 ВХ:?54.70m Арсенал:?86.00m
    19/20 ВХ:?119.80m Арсенал:?160.80m
    18/19 ВХ:?100.90m Арсенал:?80.15m

    Итог: Вх - 1 еврокубок
    Арсенал: самое позорное слитие чемпионства в истории (ладно, дортмунд может потягаться).

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  16. gerrard08 08.06.2023 15:32 # gerrard08
    Потнынешним меркам вообще копейки за такого крутого типа. Надеюсь станет улучшенной версией Вейна.

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  17. true-manc 08.06.2023 15:29 # true-manc
    кстати забавно что макалистер не стал брать 8 номер, хотя наби куета уже сваливает ахахахахахахахахахахах чурается номера проклятой псинки неудачницы))) вот так сходу поливает скузню)))))

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  18. felix-the-cat 08.06.2023 15:28 # felix-the-cat
    Пол Джойс подтверждает, что Мак Аллистер обошёлся клубу в 35 миллионов фунтов. Это фиксированная сумма отступных, поэтому вырасти она уже не может.

    Трансфером занимался Джулиан Уорд – прощальный подарок клубу от уходящего спортивного директора, который теперь окончательно передал дела Йоргу Шмадтке.

    Кефрен Тюрам, Ману Коне, Райан Гравенберх и Ромео Лавия – те игроки, по которым «Ливерпуль» будет работать в ближайшие недели.




    Долбаебы сумма фиксированная и измениться не может. Это сумма выкупа его была)

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  19. true-manc 08.06.2023 15:26 # true-manc
    + скаутинг портовни лишний раз отметить стоить, тут любят сочинять безмозглые об их уникальной селекционной работе, а в реальности после едвардсва что нуньса подписали потому что он им в 2 матчах за бенфику в лч случайно забил и его увидели, что етого взяли за выступления на чм)) причем макалистер даже не сверкнул как хамес когда то, а чисто с командой доехал особо не выделясь то есть по тупости етот трансфер поспорит с лихвой с одним из самых громких трансферных провалов

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  20. true-manc 08.06.2023 15:23 # true-manc
    вообще показательно, что взять ети 55 млн, добавить к ним 5 и получится стоимость Холанда))) Только Сити за ети деньги покупает лучшего нападающего последних 5 лет, который будет еще лет 15 переписывать бомбардирские рекорды, а скузня подписывает середняка, который неплохо смотрелся в брайтоне только и всего

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