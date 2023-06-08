"Ливерпуль" приобрел Макаллистера

"Ливерпуль" завершил приобретение полузащитника "Брайтона" и сборной Аргентины Алексиса Макаллистера.

24-летний Макаллистер успешно прошел медобследование ранее на этой неделе и заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт, взяв 10-й игровой номер.



BBC оценивает трансфер Алексиса в 35 миллионов фунтов, но в будущем полагающаяся "Брайтону" компенсация может вырасти до 55 млн. фунтов.



Макаллистер становится первым новичком "Ливерпуля" в это трансферное окно. Алексис переходит к "красным" после крайне успешного сезона, в котором он выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной и занял шестое место в Премьер-Лиге с клубом.



Всего за "Брайтон" Макаллистер сыграл 112 матчей, забив 20 голов.



"Это исполнение мечты, и мне не терпится начать. Я хотел быть здесь с первого дня предсезонного периода, поэтому хорошо, что теперь дело сделано. Я предвкушаю знакомство со своими партнерами по команде".



"Это был великолепный год для меня, учитывая Чемпионат Мира и то, чего мы добились с "Брайтоном", но теперь настало время подумать о "Ливерпуле" и попытаться становиться лучше как игрок и как человек с каждым днем", — сообщил Макаллистер.



