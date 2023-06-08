Ричардс считает, Постекоглу должен продать Кейна

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что Анге Постекоглу, заступивший на должность главного тренера "Тоттенхэма", должен отпустить нападающего Харри Кейна из клуба этим летом.

Во вторник "Тоттенхэм" подтвердил имя своего нового рулевого, которому придется заново строить команду.



И Ричардс считает, что продажа 29-летнего Кейна дала бы Постекоглу необходимые средства для приглашения правильных игроков.



"Он (Постекоглу) должен его отпустить. Ему нужно получить как можно больше денег, чтобы помочь "шпорам" перестроить свою команду".



"Они слишком зависимы от Кейна. Каждый раз, когда смотришь, кто забивает за них, это Кейн, Кейн, Кейн. Им нужно что-нибудь больше".



"Иногда это грустно наблюдать, потому что он так хорош в качестве 10-го номера, но ты хочешь видеть видеть его выше, в качестве 9-го номера, чтобы больше угрожать воротам, но порой ему все приходится делать в одиночку".



"Думаю, время пришло. Уверен, болельщики "Тоттенхэма" сказали бы: "Ты отдал нам все, давай выручим за тебя какие-нибудь деньги, давай просто обналичим тебя и начнем заново".



"Нужно дать новому тренеру деньги для работы и позволить Кейну уйти, позволив Харри показать каждому, насколько хорош он может быть на более высоком уровне", — сообщил Ричардс BBC.