"Тоттенхэм" лишь готов арендовать Магуайра
"Тоттенхэм" едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер Харри Магуайра и, вероятно, ограничится арендой.
В этом сезоне Магуайр не имел твердого места в стартовом составе "Юнайтед", и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отпустить самого дорогого защитника в мире этим летом.
На днях появилась информация об интересе к Магуайру со стороны "Тоттенхэма", однако Evening Standard видит два больших препятствия на пути к переезду Харри в Северный Лондон.
Во-первых, это возраст. Магуайру уже 30 лет, и его покупка не соответствует трансферной политике "Тоттенхэма". Да и новый главный тренер "шпор" Анге Постекоглу предпочитает работать с более молодыми игроками.
Вторая проблема заключается в зарплате, потому что в "Юнайтед" игрок сборной Англии получает 190,000 фунтов в неделю, и для "Тоттенхэма" это может быть чересчур.
Учитывая это, "Тоттенхэм" может попытаться договориться об аренде Магуайра — с опцией или обязательством по выкупу.
08.06.2023 13:00
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Недозащитник в недоклуб - они нашли друг друга
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Пусть этот клуб чмошников сосет бибу
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