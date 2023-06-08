"Тоттенхэм" лишь готов арендовать Магуайра

"Тоттенхэм" едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер Харри Магуайра и, вероятно, ограничится арендой.

В этом сезоне Магуайр не имел твердого места в стартовом составе "Юнайтед", и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отпустить самого дорогого защитника в мире этим летом.



На днях появилась информация об интересе к Магуайру со стороны "Тоттенхэма", однако Evening Standard видит два больших препятствия на пути к переезду Харри в Северный Лондон.



Во-первых, это возраст. Магуайру уже 30 лет, и его покупка не соответствует трансферной политике "Тоттенхэма". Да и новый главный тренер "шпор" Анге Постекоглу предпочитает работать с более молодыми игроками.



Вторая проблема заключается в зарплате, потому что в "Юнайтед" игрок сборной Англии получает 190,000 фунтов в неделю, и для "Тоттенхэма" это может быть чересчур.



Учитывая это, "Тоттенхэм" может попытаться договориться об аренде Магуайра — с опцией или обязательством по выкупу.