"Тоттенхэм" лишь готов арендовать Магуайра

Харри Магуайр "Тоттенхэм" едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер Харри Магуайра и, вероятно, ограничится арендой.

В этом сезоне Магуайр не имел твердого места в стартовом составе "Юнайтед", и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отпустить самого дорогого защитника в мире этим летом.

На днях появилась информация об интересе к Магуайру со стороны "Тоттенхэма", однако Evening Standard видит два больших препятствия на пути к переезду Харри в Северный Лондон.

Во-первых, это возраст. Магуайру уже 30 лет, и его покупка не соответствует трансферной политике "Тоттенхэма". Да и новый главный тренер "шпор" Анге Постекоглу предпочитает работать с более молодыми игроками.

Вторая проблема заключается в зарплате, потому что в "Юнайтед" игрок сборной Англии получает 190,000 фунтов в неделю, и для "Тоттенхэма" это может быть чересчур.

Учитывая это, "Тоттенхэм" может попытаться договориться об аренде Магуайра — с опцией или обязательством по выкупу.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 536

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 08.06.2023 13:37 # gucman
    Недозащитник в недоклуб - они нашли друг друга

    (ответить)

  2. quavo 08.06.2023 13:15 # quavo
    Пусть этот клуб чмошников сосет бибу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: