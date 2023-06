Светская хроника за четверг

"Челси" договаривается о покупке Неймара. "Ньюкасл" может увести Кима Мин Джэ из под носа у "Манчестер Юнайтед". "Астон Вилла" хочет Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" начал переговоры с ПСЖ о покупке нападающего Неймара. (Le 10 Sport)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте согласовал двухлетний контракт с "Аль-Иттихад" и уже прошел медобследование. (The Guardian)



"Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)



Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед". (Nicolo Schira)



Однако "Ньюкасл" может перехватить Кима, чей пункт о выкупе за 42 млн. фунтов становится активен с 1 июля. (The Sun)



"Астон Вилла" заинтересована в защитнике "Юнайтед" Харри Магуайре. (Football Insider)



"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (90min)



"Арсенал" хочет купить защитника "Сити" Жоау Канселу. (Daily Mirror)



Клубы из Саудовской Аравии составят конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за капитана "Сити" Илкая Гюндогана. (Daily Mail)



"Арсенал" готов использовать Нуну Тавареша в качестве разменной монеты для приобретения защитника "Галатасарая" Саши Боэ. (Football.London)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов избавиться от девяти игроков этим летом, включая вингера Николя Пепе. (The Sun)



Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап вызывает интерес у "Астон Виллы" и клубов из Германии и Италии. (talkSPORT)



Другое



Нападающий "Ромы" и сборной Англии Тэмми Абрахэм перенес операцию на крестообразных связках колена и теперь будет отсутствовать до конца ноября или начала декабря. (Fabrizio Romano)



Бывший нападающий "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" Сергей Ребров был назначен главным тренером сборной Украины. (talkSPORT)



Неизвестный задел машину легенды "Юнайтед" Гари Невилла, а затем попросил о совместном селфи. (The Sun)



Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)