Светская хроника за четверг

Светская хроника "Челси" договаривается о покупке Неймара. "Ньюкасл" может увести Кима Мин Джэ из под носа у "Манчестер Юнайтед". "Астон Вилла" хочет Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" начал переговоры с ПСЖ о покупке нападающего Неймара. (Le 10 Sport)

Полузащитник "Челси" Нголо Канте согласовал двухлетний контракт с "Аль-Иттихад" и уже прошел медобследование. (The Guardian)

"Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)

Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед". (Nicolo Schira)

Однако "Ньюкасл" может перехватить Кима, чей пункт о выкупе за 42 млн. фунтов становится активен с 1 июля. (The Sun)

"Астон Вилла" заинтересована в защитнике "Юнайтед" Харри Магуайре. (Football Insider)

"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (90min)

"Арсенал" хочет купить защитника "Сити" Жоау Канселу. (Daily Mirror)

Клубы из Саудовской Аравии составят конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за капитана "Сити" Илкая Гюндогана. (Daily Mail)

"Арсенал" готов использовать Нуну Тавареша в качестве разменной монеты для приобретения защитника "Галатасарая" Саши Боэ. (Football.London)

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов избавиться от девяти игроков этим летом, включая вингера Николя Пепе. (The Sun)

Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап вызывает интерес у "Астон Виллы" и клубов из Германии и Италии. (talkSPORT)

Другое

Нападающий "Ромы" и сборной Англии Тэмми Абрахэм перенес операцию на крестообразных связках колена и теперь будет отсутствовать до конца ноября или начала декабря. (Fabrizio Romano)

Бывший нападающий "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" Сергей Ребров был назначен главным тренером сборной Украины. (talkSPORT)

Неизвестный задел машину легенды "Юнайтед" Гари Невилла, а затем попросил о совместном селфи. (The Sun)

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1327

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.06.2023 12:48 # alexomck
    "Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)


    Источник: http://fapl.ru/posts/100856/?c=1


    Уходят:

    Чалоба (?)
    Силва
    Колуилл (?)

    Канте
    Закария
    Ковачич
    Галлахер (?)
    Лофтус-Чик (?)
    Маунт
    Хаверц (?)

    Пулишич (?)
    Зиеш (?)
    Жао Феликс
    Обамеянг



    Остаются:

    Менди (?)
    Аррисабалага
    Слонина
    Беттинелли

    Весле Фофана
    Бадиашиле
    Кулибали
    Кукурелья
    Чилуэлл
    Холл
    Баба
    Джеймс
    Аспиликуэта

    Фернандес
    Чуквуэмека

    Мудрик
    Стерлинг
    Мадуэке
    Бройя
    Давид Фофана

    (ответить)

  2. explosion 08.06.2023 12:47 # explosion
    Польские ягоды и яблоки, купленные в минских магазинах, теперь будут ещё вкуснее от понимания того, что возможно именно эту ягоду, собрал своими тощими ручонками, специально для меня, криворылый, писающий сидя гастер нарейка.

    (ответить)

  3. true-manc 08.06.2023 12:46 # true-manc
    "неважно, кто ты сейчас, главное кем ты был 2000 лет назад"

    армянская мудрость

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  4. true-manc 08.06.2023 12:44 # true-manc
    > Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)

    типичная лузеркуйская мразь !

    (ответить)

  5. v-0987654321 08.06.2023 12:34 # v-0987654321
    Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)

    КОРОЛЬ!

    (ответить)

  6. kipeloff89 08.06.2023 12:32 # kipeloff89
    Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)

    Топарик

    (ответить)

  7. narcot 08.06.2023 12:27 # narcot
    Орууууу




    Роман Винивитин, командир 72 бригады ВС РФ, взятый в плен вагнеровцами, попал в безопасную обстановку и записал видео, на котором звучит и выглядит куда бодрее, чем на том, которое публиковала пресс-служба ЧВК. Он обвиняет бойцов Пригожина в пытках и заявляет, что прошлое видео было всего лишь результатом пыток. Коротко о главном на долгом видео:

    - как произошло моё пленение: я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники "Вагнера" были разоружены и отправлены в известном направлении: нахуй они были посланы
    - впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления
    - минировала ли 72-я бригада тылы ЧВК "Вагнер"? Это бред сивой кобылы, это всё пиздеж. Это не тылы "Вагнера", это зона ответственности 72-й бригады. Данное заявление — это продукт воспалённого сознания пиар-службы "Вагнера" и попытка атаки на руководство МО
    - напряжённости с "вагнерами" у меня и моей бригады начались с первых дней нашей переброски на Артёмовское направление. Бойцами ЧВК "Вагнер" были похищены два танка Т-80, четыре пушки, "Камаз", БМП
    - был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и "обнулить" только за то, что они работали не так, как хотелось "вагнерам". Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином
    - в апреле-мае на моём участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца из соседнего соединения "опустили", и тот от безвыходности просто окончил жизнь самоубийством

    В конце Винивитин обращается лично к Пригожину и заявляет, что тот "занимается дискредитацией ВС РФ"

    (ответить)

  8. narcot 08.06.2023 12:21 # narcot
    Скамчестер(



    Зарплата Магуайра увеличится после выхода «МЮ» в ЛЧ – сейчас Харри получает 200 тысяч фунтов в неделю. Защитник предложен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»

    (ответить)

  9. v-0987654321 08.06.2023 12:17 # v-0987654321
    ФК Членси - это тётя Остер

    берите и ябите

    (ответить)

  10. bembo 08.06.2023 12:17 # bembo
    Сукииии, за нголо ответите!!!!!!!

    (ответить)

  11. slavaukraine 08.06.2023 12:01 # slavaukraine
    Постек-ОГЛУ! To Dare Is To Do!

    (ответить)

  12. narcot 08.06.2023 12:00 # narcot
    Не горит. твердо и чётко




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    08.06.2023 11:33 #
    narcot

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    Источник: http://fapl.ru/posts/100849/?c=1#c7791049 от 08.06.2023 11:35

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    Источник: http://fapl.ru/users/explosion/

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