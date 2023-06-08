Светская хроника за четверг
"Челси" договаривается о покупке Неймара. "Ньюкасл" может увести Кима Мин Джэ из под носа у "Манчестер Юнайтед". "Астон Вилла" хочет Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Челси" начал переговоры с ПСЖ о покупке нападающего Неймара. (Le 10 Sport)
Полузащитник "Челси" Нголо Канте согласовал двухлетний контракт с "Аль-Иттихад" и уже прошел медобследование. (The Guardian)
"Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)
Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед". (Nicolo Schira)
Однако "Ньюкасл" может перехватить Кима, чей пункт о выкупе за 42 млн. фунтов становится активен с 1 июля. (The Sun)
"Астон Вилла" заинтересована в защитнике "Юнайтед" Харри Магуайре. (Football Insider)
"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (90min)
"Арсенал" хочет купить защитника "Сити" Жоау Канселу. (Daily Mirror)
Клубы из Саудовской Аравии составят конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за капитана "Сити" Илкая Гюндогана. (Daily Mail)
"Арсенал" готов использовать Нуну Тавареша в качестве разменной монеты для приобретения защитника "Галатасарая" Саши Боэ. (Football.London)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов избавиться от девяти игроков этим летом, включая вингера Николя Пепе. (The Sun)
Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап вызывает интерес у "Астон Виллы" и клубов из Германии и Италии. (talkSPORT)
Другое
Нападающий "Ромы" и сборной Англии Тэмми Абрахэм перенес операцию на крестообразных связках колена и теперь будет отсутствовать до конца ноября или начала декабря. (Fabrizio Romano)
Бывший нападающий "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" Сергей Ребров был назначен главным тренером сборной Украины. (talkSPORT)
Неизвестный задел машину легенды "Юнайтед" Гари Невилла, а затем попросил о совместном селфи. (The Sun)
Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)
08.06.2023 12:00
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Последние комментарии:
"Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/100856/?c=1
Уходят:
Чалоба (?)
Силва
Колуилл (?)
Канте
Закария
Ковачич
Галлахер (?)
Лофтус-Чик (?)
Маунт
Хаверц (?)
Пулишич (?)
Зиеш (?)
Жао Феликс
Обамеянг
Остаются:
Менди (?)
Аррисабалага
Слонина
Беттинелли
Весле Фофана
Бадиашиле
Кулибали
Кукурелья
Чилуэлл
Холл
Баба
Джеймс
Аспиликуэта
Фернандес
Чуквуэмека
Мудрик
Стерлинг
Мадуэке
Бройя
Давид Фофана
(ответить)
Польские ягоды и яблоки, купленные в минских магазинах, теперь будут ещё вкуснее от понимания того, что возможно именно эту ягоду, собрал своими тощими ручонками, специально для меня, криворылый, писающий сидя гастер нарейка.
(ответить)
"неважно, кто ты сейчас, главное кем ты был 2000 лет назад"
армянская мудрость
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> Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)
типичная лузеркуйская мразь !
(ответить)
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)
КОРОЛЬ!
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Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер бросил свою девушку и начал встречаться с ее лучшей подругой. (The Sun)
Топарик
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Орууууу
Роман Винивитин, командир 72 бригады ВС РФ, взятый в плен вагнеровцами, попал в безопасную обстановку и записал видео, на котором звучит и выглядит куда бодрее, чем на том, которое публиковала пресс-служба ЧВК. Он обвиняет бойцов Пригожина в пытках и заявляет, что прошлое видео было всего лишь результатом пыток. Коротко о главном на долгом видео:
- как произошло моё пленение: я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники "Вагнера" были разоружены и отправлены в известном направлении: нахуй они были посланы
- впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления
- минировала ли 72-я бригада тылы ЧВК "Вагнер"? Это бред сивой кобылы, это всё пиздеж. Это не тылы "Вагнера", это зона ответственности 72-й бригады. Данное заявление — это продукт воспалённого сознания пиар-службы "Вагнера" и попытка атаки на руководство МО
- напряжённости с "вагнерами" у меня и моей бригады начались с первых дней нашей переброски на Артёмовское направление. Бойцами ЧВК "Вагнер" были похищены два танка Т-80, четыре пушки, "Камаз", БМП
- был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и "обнулить" только за то, что они работали не так, как хотелось "вагнерам". Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином
- в апреле-мае на моём участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца из соседнего соединения "опустили", и тот от безвыходности просто окончил жизнь самоубийством
В конце Винивитин обращается лично к Пригожину и заявляет, что тот "занимается дискредитацией ВС РФ"
(ответить)
Скамчестер(
Зарплата Магуайра увеличится после выхода «МЮ» в ЛЧ – сейчас Харри получает 200 тысяч фунтов в неделю. Защитник предложен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»
(ответить)
ФК Членси - это тётя Остер
берите и ябите
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Сукииии, за нголо ответите!!!!!!!
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Постек-ОГЛУ! To Dare Is To Do!
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Не горит. твердо и чётко
Последние комментарии explosion в новостях
Как же xyйлyшe отчаянно хочется верить, что все вокруг него, такие же ущербные колхозники, потомки переехавших провинциалов, решивших когда-то покорить Минск. Оно даже не способно даже допустить мысль о том, что кто-то не сын дерьма и быдла, коим является оно само.
Что же высpeт в ответ писающий сидя сборщик голубики, по ставке 3.5 злотых/кг? от 08.06.2023 11:56
08.06.2023 11:33 #
narcot
Бомжара уже в 8:24 на фапле горит, пока я сладко сосу)
Источник: http://fapl.ru/posts/100849/?c=1#c7791049 от 08.06.2023 11:35
Ловись рыбка, большая и маленькая. от 08.06.2023 11:32
Разбуженная хохляцким xyeм тепличная xyйлyша до сих пор не понимает, что веры нет не Форбс, а лично его гастерскому пиздeжy. Никто не ставит под сомнение, что чел успешен, ибо всем пoxyй. Ты каким боком к его успеху, криворылый колхозник? от 08.06.2023 11:27
Твои подсчёты не верны и завышены в 2 раза. Максимум, час этого петуха - 10 злотых, с учётом того, что он будет максимально продуктивен в теплице. от 08.06.2023 10:07
Сын классухи нарейки: привлек несколько млрд. инвестиции. (со слов нарейки, которым грош цена)
Сам нарейка: привлелекают к административной ответственности за плакатик и мужчины. от 08.06.2023 08:24
Английский клуб с победой, всем доброй ночи, даже хохлам, кроме дoлбoeбa - еблорусика из теплицы. от 08.06.2023 00:11
Интересно, какие обязательства имеет польский работодатель перед еблорусом, работающего как гастер, как какого-либо документально заверенного устройства, с з/п на руки?
Какова вероятность того, что в конце месяца, старшего помощника младшего дворника выставят на мороз, с зaлупoй за воротником из теплицы и ещё пригрозят полицией, в случае возмущений? от 07.06.2023 23:48
Вопрос к знатокам: как можно собирать голубику в мае/июне, если сезон начинается с июля?
Как может выйти 10000 злотых в месяц, при ставке 3.5/кг и норме до 40 кг в день? от 07.06.2023 23:31
Пишешь дебилу, что оф. трудоустройство, по контракту, з/п на карту, он тебе в ответ свои сказки про 2000 евро и прокладки. Мда, поц совсем плох. от 07.06.2023 23:29
Источник: http://fapl.ru/users/explosion/
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