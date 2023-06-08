"Астон Вилла" хочет переманить Мончи

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери хочет переманить спортивного директора "Севильи" Мончи.

В прошлом месяце у "Виллы" сорвалось назначение директора "Барселоны" Матео Алемани, который в последний момент передумал уходить с "Ноу Камп".



По информации Daily Mail, новой целью бирмингемского клуба на роль главного по трансферной политике стал 54-летний Мончи, знакомый Эмери по совместной работе в "Севилье".



В данный момент "Вилла" готовит свое предложение насчет Мончи, который зарабатывает в "Севилье" около 4 миллионов фунтов в год.



За два периода своей работы с "Севилье" Мончи провернул множество удачных трансферов, включая продажу защитника Диего Карлоса в "Виллу" за 30 млн. фунтов год назад.