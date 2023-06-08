Ковачич ожидает своего ухода из "Челси"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич подтвердил, что ожидает своего ухода из лондонского клуба этим летом.

Согласно слухам, "Челси" открыт к предложениям насчет Ковачича, а сам Матео уже согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити".



По словам Ковачича, еще ничего окончательно не решено, однако 29-летний хорват готов покинуть "Стэмфорд Бридж".



"У меня остается еще один год по контракту с "Челси", а этот сезон сложился очень плохо".



"Все идет к тому, что после пяти хороших лет я сменю обстановку, но в футболе возможно всякое. Прямо сейчас я сосредоточен на сборной Хорватии и Лиге Наций".



"Манчестер Сити" — команда топ-уровня, и они заслуживают быть в финале Лиге Чемпионов. Это все, что я скажу. Лето длинное, и давайте посмотрим, что случится".



"Челси" феноменально хорошо обращается со мной. Я люблю город и фанатов, они любят меня, у меня удивительные воспоминания насчет "Челси". Давайте посмотрим, что случится", — цитирует Ковачича Evening Standard.