Ковачич ожидает своего ухода из "Челси"

Матео Ковачич Полузащитник "Челси" Матео Ковачич подтвердил, что ожидает своего ухода из лондонского клуба этим летом.

Согласно слухам, "Челси" открыт к предложениям насчет Ковачича, а сам Матео уже согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити".

По словам Ковачича, еще ничего окончательно не решено, однако 29-летний хорват готов покинуть "Стэмфорд Бридж".

"У меня остается еще один год по контракту с "Челси", а этот сезон сложился очень плохо".

"Все идет к тому, что после пяти хороших лет я сменю обстановку, но в футболе возможно всякое. Прямо сейчас я сосредоточен на сборной Хорватии и Лиге Наций".

"Манчестер Сити" — команда топ-уровня, и они заслуживают быть в финале Лиге Чемпионов. Это все, что я скажу. Лето длинное, и давайте посмотрим, что случится".

"Челси" феноменально хорошо обращается со мной. Я люблю город и фанатов, они любят меня, у меня удивительные воспоминания насчет "Челси". Давайте посмотрим, что случится", — цитирует Ковачича Evening Standard.


Метки Ковачич, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 10:00

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